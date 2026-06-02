        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor | Son dakika haberleri

        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!

        Aydın'da, park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü 31 yaşındaki Ercan Zengin ile yanındaki 1.5 aylık hamile olan Nurgül Aslan'ın öldürülmesine ilişkin şüpheli 29 yaşındaki Erkan Aslan, polis tarafından aranıyor. Nurgül'ün eşi olan Erkan Aslan'ın olayı gerçekleştirdikten sonra cinayetleri itiraf ettiği videoyu yakınlarına gönderdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 08:46 Güncelleme:
        Aydın'da olay, dün saat 14.00 sıralarında Söke ilçesi Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi.

        İddiaya göre; park halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Ercan Zengin'in (31) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Nurgül Aslan, 25 yaşında ve 1.5 aylık hamileydi.
        GENÇ KADIN 1.5 AYLIK HAMİLEYDİ

        Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan (25) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 1.5 aylık hamile olduğu öğrenilen Aslan da hayatını kaybetti.

        VİDEO ÇEKİP EŞİNİ SUÇLAMIŞ

        Cinayetlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Nurgül Aslan'ın şüpheli eşi Erkan Aslan'ın (29) yakalanması için çalışma başlatıldı. Erkan Aslan'ın cinayetleri işlediğini itiraf edip, cep telefonuyla kayda aldığı görüntüler ortaya çıktı.

        Erkan Aslan, polis tarafından aranıyor.
        Polis, Erkan Aslan'ın videoyu yakınlarına gönderdiğini tespit etti. Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Cinayetle ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A. (53), Ferdi Y.(31), Yener Y. (38), M.M.(17), B.A.(18) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 tabanca ve 20 fişek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden M.M., ve B.A., ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        7 aylık hamile hemşire Esra evinde ölü bulundu

        Antalya'da, bir süredir eşiyle sorun yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 7 aylık hamile 29 yaşındaki hemşire Esra Uğur, evinde ölü bulundu. Öte yandan polis, Esra Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını belirledi. (DHA)

