        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'de sert düşüş

        Bitcoin'de sert düşüş

        Bitcoin artan jeopolitik gerilim ve ETF'lerdeki çıkışın etkisiyle son 24 saatte yaklaşık yüzde 4'lük düşüş yaşadı. Fiyatı 70 bin dolarlık kritik seviyeye yaklaşan kripto paranın son 1 aydaki kaybı böylece yüzde 10'u buldu

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 08:25
        Bitcoin bugün önemli bir değer kaybı yaşadı. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi, son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,92 düşerek 70.506 dolar seviyesine geriledi. Ethereum ise daha sınırlı bir kayıpla yüzde 0,38 civarında değer kaybederek 1.988 dolar bandında işlem gördü.

        Toplam kripto para piyasası değeri 2,42 trilyon dolar seviyesinde bulunurken, genel piyasada yüzde 2-3 arası kayıplar gözlendi.

        JEOPOLİTİK RİSKLER VE FONLARDAN ÇIKIŞLAR

        Düşüşün en önemli tetikleyicisi, ABD ile İran arasındaki artan jeopolitik gerilimler oldu. Bu gelişmeler risk iştahını azaltırken, petrol fiyatlarını yüzde 6 civarında yükseltti ve yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdı.

        Buna ek olarak, spot Bitcoin ETF'lerinden devam eden çıkışlar ve bazı büyük kurumsal yatırımcıların satış baskısı piyasayı aşağı yönlü etkiledi.

        MICROSTRATEGY'DEN SATIŞ

        Piyasadaki düşüşü tetikleyen unsurlardan biri de Strategy’nin (eski adıyla MicroStrategy) Bitcoin satışı oldu. Şirket, 26-31 Mayıs tarihleri arasında 32 BTC’yi yaklaşık 2,5 milyon dolar karşılığında sattığını 1 Haziran’da açıkladı. Bu, şirketin 2022’den beri gerçekleştirdiği ilk Bitcoin satışı olarak kayıtlara geçti. Satışın, tercih edilen hisse senedi temettü ödemelerini finanse etmek amacıyla yapıldığı belirtildi. Bu hacim olarak yüksek bir satış olmasa da en büyük Bitcoin rezervine sahip şirketin yaptığı satışın psikolojik etkisi büyük oldu.

        Piyasa analistleri, Bitcoin'in 68.000-70.000 dolar aralığındaki destek seviyelerinin kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

