HER ŞEY YARIM SAAT İÇİNDE YAŞANDI

Gloria Ramirez, Kaliforniya’nın Riverside kentinde yaşayan sıradan bir kadındı. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte mütevazı bir yaşam sürüyordu. Ancak 19 Şubat akşamı yaşadığı sağlık krizi hem kendi hayatını hem de o gece hastanede bulunan birçok insanın hayatını değiştirecekti.

İleri evre rahim ağzı kanseriyle mücadele eden Gloria, o akşam aniden fenalaştı. Kalp atışları hızlanmış, tansiyonu düşmüş ve sorulara anlamsız cevaplar vermeye başlamıştı. Durumun ciddiyetini fark eden eşi hemen ambulansı aradı.

Gloria’ya yolda oksijen verildi ve serum takıldı. Saatler 20.14’ü gösterdiğinde ambulans Riverside General Hospital’ın acil servisine ulaştı.

Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur