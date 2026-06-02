Kanının kokusuyla doktor ve hemşireleri bayılttı! ‘Zehirli Kadın’ Gloria Ramirez vakasının sırrı hâlâ çözülemedi
Bir insanın vücudu gerçekten çevresindekileri zehirleyebilir mi? 1994 yılında hastaneye kaldırılan Gloria Ramirez'e müdahale eden sağlık çalışanları saniyeler içinde peş peşe fenalaştı; kimi bayıldı, kimi felç belirtileri gösterdi. O gece yaşananların ardından "Zehirli Kadın" olarak anılmaya başlayan Ramirez, modern tıp tarihinin hâlâ tam anlamıyla çözülemeyen en büyük gizemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
19 Şubat 1994 gecesi, Kaliforniya’daki Riverside General Hospital’ın acil servisinde yaşananlar, modern tıbbın en büyük gizemlerinden biri olarak tarihe geçti. Kanser hastası olan 31 yaşındaki Gloria Ramirez acil servise getirildiğinde, doktorlar sıradan bir tıbbi kriz bekliyordu. Ancak genç kadına müdahale eden sağlık çalışanları dakikalar içinde peş peşe fenalaşmaya başladı. Bazıları bayıldı, bazıları nefes almakta zorlandı. Hastane bir anda panik alanına dönüşürken, Gloria Ramirez o gecenin ardından tüm dünyada “Toxic Lady” yani “Zehirli Kadın” olarak anılacaktı.
HER ŞEY YARIM SAAT İÇİNDE YAŞANDI
Gloria Ramirez, Kaliforniya’nın Riverside kentinde yaşayan sıradan bir kadındı. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte mütevazı bir yaşam sürüyordu. Ancak 19 Şubat akşamı yaşadığı sağlık krizi hem kendi hayatını hem de o gece hastanede bulunan birçok insanın hayatını değiştirecekti.
İleri evre rahim ağzı kanseriyle mücadele eden Gloria, o akşam aniden fenalaştı. Kalp atışları hızlanmış, tansiyonu düşmüş ve sorulara anlamsız cevaplar vermeye başlamıştı. Durumun ciddiyetini fark eden eşi hemen ambulansı aradı.
Gloria’ya yolda oksijen verildi ve serum takıldı. Saatler 20.14’ü gösterdiğinde ambulans Riverside General Hospital’ın acil servisine ulaştı.
ÖNCE GARİP BİR KOKU ALDILAR
Gloria acil serviste travma odasına alındı. Doktorlar genç kadının durumunu stabilize etmeye çalışırken hemşireler onun üşüdüğünü söylediğini aktardı. Üzerinde yalnızca şort ve atlet vardı. Elektrotları bağlamak için kıyafetleri çıkarıldığında ise sağlık çalışanları Gloria’nın vücudunda yağlı, yeşilimsi bir tabaka fark etti. Ancak dikkat çeken tek şey bu değildi.
Ambulans görevlileri Gloria’nın ağzından meyve ve sarımsak karışımı bir koku geldiğini söylüyordu. Ardından deneyimli hemşire Susan Kane, Gloria’dan aldığı kan örneğinde tuhaf bir durum fark etti. Kan amonyak benzeri keskin bir koku yayıyordu ve içinde sarımsı parçacıklar yüzüyordu. Acil servis şefi Dr. Mark Thomas da örneği incelediğinde durumun alışılmış bir vaka olmadığını anladı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRER BİRER YERE YIĞILDI
Kan örneği incelendikten kısa süre sonra odadaki sağlık çalışanları aniden rahatsızlanmaya başladı. İlk bayılan kişi hemşire Susan Kane oldu. Ardından diğer çalışanlarda mide bulantısı, baş dönmesi ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Bazıları bilinç kaybı yaşarken, bir sağlık çalışanının uyandıktan sonra kollarını ve bacaklarını hareket ettiremediği bildirildi.
O gece acil serviste görev yapan 37 personelden 23’ü çeşitli semptomlar gösterdi. Bazıları birkaç saat içinde toparlandı ancak bazı sağlık çalışanlarının rahatsızlıkları haftalar boyunca sürdü.
Saat 20.50’de Gloria Ramirez hayatını kaybetti. Ancak olay artık yalnızca bir ölüm vakası olmaktan çıkmıştı.
HASTANE KARANTİNAYA ALINDI
Doktorlar zehirli bir maddeyle karşı karşıya olduklarını düşünüyordu. Hastane yönetimi acil servisi boşaltma kararı aldı. Hastalar başka hastanelere sevk edildi. Personelin üzerindeki kıyafetler delil torbalarına kondu ve bina güvenlik çemberine alındı.
Kısa süre sonra olay yerine polis, itfaiye ve tehlikeli madde ekipleri geldi. Özel koruyucu kıyafetlerle hastaneye giren ekipler havada zehirli gaz olup olmadığını araştırdı. Amonyak, fosgen, hidrojen siyanür ve hidrojen sülfür gibi maddeler için testler yapıldı ancak hiçbirine rastlanmadı.
Gloria Ramirez’in bedeni iki ayrı ceset torbasına yerleştirildi ve hava geçirmez bir tabuta kondu. Yapılan ilk otopsi net bir sonuç vermedi. Bunun üzerine Gloria’nın bedenine iki kez daha otopsi yapıldı.
Resmi kayıtlara göre Ramirez’in ölüm nedeni, ileri evre rahim ağzı kanserine bağlı gelişen böbrek yetmezliğinin tetiklediği kalp ritim bozukluğuydu. Ancak asıl soru hâlâ cevapsızdı: Gloria Ramirez’e müdahale eden sağlık çalışanları neden peş peşe rahatsızlanmıştı?
OTOPSİDE DİKKAT ÇEKEN MADDE: DİMETİL SÜLFON
Detaylı incelemelerde Gloria’nın bedeninde çeşitli ilaç maddelerine rastlandı. Ancak araştırmacıların asıl dikkatini çeken şey yüksek miktardaki dimetil sülfon oldu. Bu madde insan vücudunda doğal olarak oluşabiliyordu ancak Gloria’daki miktar olağanüstü seviyedeydi. Üstelik ölümünden altı hafta sonra yapılan incelemelerde bile vücudunda yüksek miktarda dimetil sülfon bulunduğu açıklandı.
Bu bulgu araştırmacıları farklı bir ihtimale yönlendirdi. Uzmanlara göre Ramirez, ağrılarını hafifletmek için DMSO (dimetil sülfoksit) adlı kimyasal bir madde kullanmış olabilirdi. Bir dönem alternatif ağrı tedavilerinde kullanılan DMSO’nun sarımsak benzeri bir koku oluşturduğu biliniyordu. Bu durum, sağlık çalışanlarının anlattıklarıyla da örtüşüyordu.
Araştırmacılar, Ramirez’in vücudundaki DMSO’nun hastanede verilen oksijen ve uygulanan elektroşok sırasında kimyasal dönüşüme uğramış olabileceğini öne sürdü. İddiaya göre madde, toksik özellik taşıyan dimetil sülfata dönüşerek havaya karıştı ve sağlık çalışanlarının yaşadığı belirtilere yol açtı.
Yıllar içinde bu teori en güçlü açıklama olarak öne çıksa da hiçbir zaman kesin biçimde kanıtlanamadı.
“TOPLU HİSTERİ” AÇIKLAMASI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Olayı araştıran bazı uzmanlar, hastane çalışanlarının yoğun stres altında olduğunu ve yaşananların “toplu histeri” olabileceğini öne sürdü. Kanın kötü kokusu ve panik ortamı nedeniyle sağlık çalışanlarının psikolojik reaksiyon gösterdiği savunuldu. Fakat bu açıklama hastane personelini öfkelendirdi.
Çünkü rahatsızlanan çalışanlardan biri günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Bazıları uzun süre sağlık sorunları yaşadıklarını ve meslek hayatlarının etkilendiğini söylüyordu. Deneyimli doktor ve hemşireler, yaşadıkları fiziksel belirtilerin yalnızca psikolojik olamayacağını savundu.
KOMPLO TEORİLERİ PEŞ PEŞE ORTAYA ÇIKTI
Olayın çözülememesi kısa sürede sayısız komplo teorisini de beraberinde getirdi. Bazı kişiler hastane yakınlarında gizli bir metamfetamin laboratuvarı bulunduğunu ve zehirli gazların havalandırma sisteminden yayıldığını iddia etti.
Daha da ileri gidenler Gloria Ramirez’in gizli biyolojik deneylerin kurbanı olduğunu öne sürdü. Hatta soruşturma kapsamında alınan biyolojik örnekler, nükleer araştırmalarıyla bilinen Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’na gönderildi.
EN ÇOK KABUL GÖREN TEORİ NEYDİ?
Yıllar sonra bilim insanlarının üzerinde durduğu en güçlü teori ise Gloria’nın kullandığı ağrı kesici kremle ilgiliydi.
Araştırmacılara göre Gloria, kanser ağrılarını hafifletmek için dimetil sülfoksit içeren bir krem kullanıyordu. Sporcular arasında da yaygın kullanılan bu madde, vücutta dimetil sülfona dönüşebiliyordu. Gloria’nın bedenindeki sarımsak kokusunun kaynağının da bu olduğu düşünülüyordu.
Teoriye göre acil servisin düşük sıcaklığı nedeniyle bu madde kristalleşti ve sağlık çalışanlarının gördüğü sarı parçacıklar ortaya çıktı. Daha sonra Gloria’ya uygulanan elektroşok sırasında kimyasal reaksiyon gerçekleşti ve madde dimetil sülfata, yani toksik özellik taşıyan farklı bir bileşiğe dönüştü. Bu gazın havaya karışmasıyla sağlık çalışanlarının zehirlendiği ileri sürüldü.
Araştırma ekibi bu teoriyi bilimsel makalelerle yayımladı ve yıllar içinde birçok uzman tarafından en olası açıklama olarak kabul edildi. Ancak kesin kanıt hiçbir zaman ortaya konulamadı.
ARADAN 32 YIL GEÇTİ, GİZEM HÂLÂ ÇÖZÜLEMEDİ
Gloria Ramirez vakası bugün hâlâ modern tıbbın en esrarengiz olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Gerçekten toksik bir kimyasal reaksiyon mu yaşandı? Hastanede görünmeyen bir gaz mı vardı, yoksa tüm olay psikolojik bir zincirleme reaksiyon muydu? Aradan geçen onca yıla rağmen bu sorunun kesin cevabı hâlâ bilinmiyor.
