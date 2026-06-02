ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
İstanbul Beyoğlu'nda, Travis Scott'ın etkinliğinden çıkan ABD'li sanal medya yayıncısı Auger'i taksimetre açmadan oteline götürüp, 136 dolar (6 bin 250 TL) ücret aldığı öğrenilen taksi şoförü 43 yaşındaki H.A. gözaltına alındı. H.A.'ya, 95 bin 500 lira ceza yazıldı
İstanbul Karaköy'de, Tersane Caddesi’ndeki bir eğlence mekanında dün Travis Scott’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin ardından Taksim’de konaklayacağı otele gitmek üzere taksiye binen ABD’li sanal medya yayıncısı Auger, yolculuğunu canlı yayınladı.
KARTINDAN FAZLA ÜCRET ÇEKİLDİ
DHA'daki habere göre görüntülerde araca binmeden önce fiyat konusunda taksi şoförüyle anlaştığı anlar yer alan Auger, indikten sonra kartından fazla ücret çekildiğini fark etti.
PAYLAŞIM ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ
136 dolar (6 BİN 250 TL) ücret alındığını iddia eden yayıncının paylaşımı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
TAKSİ ŞOFÖRÜ TESPİT EDİLDİ
Yayıncı Auger’i, Tersane Caddesi’nden alarak Taksim Gümüşsuyu Mahallesi’ndeki otele götüren taksi şoförünün H.A. (43) olduğu tespit edildi.
H.A., kullandığı taksiyle birlikte yakalanarak hakkında işlem yapıldı.
95 BİN 500 LİRA CEZA
Taksi şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu’nun 'taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak', 'yer işaretlerine uymamak' ve 'emniyet kemeri kullanmamak' maddeleri kapsamında toplam 95 bin 500 lira ceza yazıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.