Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın üçüncü çocuğu oldu
Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'ın 3'üncü çocukları dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hastanede ziyaret etti. Sümeyye Erdoğan ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede olmuş oldu
Giriş: 02 Haziran 2026 - 08:07 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10'uncu torunu dünyaya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın üçüncü çocuğu dünyaya gözlerini açtı.
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Erdoğan, burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı, Bayraktar çiftine tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çifti, 2017 yılında dünyaya gelen çocuklarına Canan Aybüke, 2024 yılında dünyaya gelen çocuklarına ise Asım Özdemir ismini vermişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ