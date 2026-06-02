        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar

        Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar

        Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararına göre, iş yerlerinde göz ve parmak izi gibi biyometrik verilerle mesai saati takibinin hukuka aykırı sonuçlar doğurabileceği vurgulandı

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 09:12 Güncelleme:
        Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (KVKK) ilke kararına göre işverenler, çalışanların mesai giriş ve çıkışlarını biyometrik veriler aracılığıyla takip edemeyecek.

        Kararda parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi ile ses tınısı gibi kişiye özgü biyometrik verilerin mesai takibi amacıyla işlenmesinin hukuka aykırı sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

        Karara göre kurul, çalışanların açık rızasının bulunmasının tek başına yeterli olmadığına da hükmetti. Kararda, biyometrik verilerle mesai takibi yapılmasının kanunlarda açıkça öngörülmüş bir düzenlemeye dayanması gerektiğini belirtildi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

