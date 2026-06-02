Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

        Yola çıkacaklar dikkat! Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması

        Anadolu Otoyolu'nun Muallimköy-Gebze kavşakları arasındaki Ankara-İstanbul yönü, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Sürücüler D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilirken, bazı bağlantı yolları da geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Çalışmaların 24 saat esasına göre sürdürüleceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 09:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması

        Anadolu Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze kavşakları arasındaki Ankara-İstanbul yönü, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak, ulaşım D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sağlanacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Gebze Kavşağı-Dilovası Kavşağı arasında üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaat yapım işi devam ediyor.

        Söz konusu iş kapsamında otoyolun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki kuzey taşıma yolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.

        Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe tamamen kapatılarak, trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu’na yönlendirilecek.

        D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelip, Anadolu Otoyolu Muallimköy Kavşağı İstanbul yönüne girişler kapalı olacak. Bu istikamete gitmek isteyen araçlar, öncelikle D-100 kara yolunu kullanabilecek veya Bilişim Vadisi Kavşağı öncesindeki alt geçitten U dönüşü yapabilecek.

        Ayrıca Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul ve Ankara istikametine bağlanan kolları trafiğe kapatılacak. Bu araçlar, D-100 kara yolundan İstanbul ve Ankara istikametine gidebilecek.

        Çalışmalar bugün sabah 08.00'de başladı ve 24 saat esasına göre yürütülecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHPdeki "Halkla Bayramlaşma" programı dolayısıyla partililer genel merkeze gelmeye başladı

         CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun katılımıyla bugün saat 14.00te gerçekleştirilecek "Halkla Bayramlaşma" programı kapsamında partililer genel merkeze gelmeye başladı.

        #istanbul
        #kocaeli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
        Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Millilerden dört dörtlük prova!
        Millilerden dört dörtlük prova!
        "Benim tek düşüncem milli takım!"
        "Benim tek düşüncem milli takım!"
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!