Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu! Geri döndüğünde hiçbir şey hatırlamıyordu: Psikolojinin çözemediği ilginç vaka
1887'de evinden çıkan Ansel Bourne günlerce kayıp olarak arandı. Ancak haftalar sonra ortaya çıkan gerçek daha da tuhaftı: Bourne, yüzlerce kilometre uzakta başka bir isimle yeni bir hayat kurmuştu, eski kimliğine döndüğünde ise aradaki yaklaşık iki ayı hiç hatırlamıyordu.
1887 YILINDA EVİNDEN ÇIKTI VE BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU
1887 yılının ocak ayında, 61 yaşındaki Ansel Bourne evinden çıktı. Bankadan para çekti, bazı işlerini halledeceğini söyledi ve ardından ortadan kayboldu. Her şey sıradan bir gün gibi başlamıştı. Ne paniğe işaret eden bir durum vardı ne de çevresindekilere şüpheli gelen bir davranış. Ancak Bourne o günün ardından kayıplara karıştı ve ailesi ondan hiçbir haber alamadı.
Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur
KAYBOLUŞUNDA KAÇIŞ YA DA PANİK İZİ YOKTU
Bourne’un kayboluşunu ilginç hale getiren noktalardan biri, ortada bir kaçış ya da kriz görüntüsü olmamasıydı. Gündelik işlerini yapan bir adam gibi evden çıkmıştı. Bu yüzden ailesi ve çevresindekiler için olay daha da gizemli hale geldi. Çünkü ortada nereye gittiğini açıklayan net bir iz yoktu.
YÜZLERCE KİLOMETRE UZAKTA BAŞKA BİR İSİMLE YENİ BİR HAYAT KURDU
Ansel Bourne aslında kaybolmamıştı. Rhode Island’dan yüzlerce kilometre uzağa giderek Pennsylvania’nın Norristown kasabasına yerleşmişti. Ancak artık kendisini Ansel Bourne olarak tanıtmıyordu.
Burada A.J. Brown adını kullanmaya başladı. Bu isimle bir dükkân kiraladı, kırtasiye ve şekerleme ürünleri sattığı küçük bir iş kurdu. Kirasını ödedi, müşterilerle ilgilendi ve günlük hayatını bu yeni isimle sürdürdü.
YENİ HAYATINDA DIŞARIDAN BAKILDIĞINDA HER ŞEY TAMAMEN NORMAL GÖRÜNÜYORDU
Bu olayın en şaşırtıcı yanı, Bourne’un yeni hayatında dışarıdan bakıldığında olağan dışı görünmemesiydi. İnsanlarla konuşuyor, ticaret yapıyor, para hesabı yapıyor, dükkânını işletiyordu.
Onu tanıyanlar için ortada garip bir durum yoktu. Sıradan bir esnaf gibi yaşıyordu. Hafızasını ya da kimliğini kaybetmiş biri gibi görünmüyordu. Bu nedenle çevresindekiler onun aslında kayıp bir adam olduğundan habersizdi.
YAKLAŞIK İKİ AY BOYUNCA HERKES ONU SADECE A.J. BROWN OLARAK TANIDI
Bourne yaklaşık iki ay boyunca bu yeni kimlikle yaşamaya devam etti. İşini yönetti, insanlarla ilişki kurdu, günlük hayatını sürdürdü. Çevresindeki insanlar için o artık yalnızca A.J. Brown isimli bir dükkân sahibiydi.
Bu süre boyunca eski hayatına dair herhangi bir işaret vermediği anlatılıyor.
BİR SABAH UYANDIĞINDA NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORDU
14 Mart sabahı Bourne yatağından uyandı ve büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Bulunduğu yere bakıyor ama nerede olduğunu anlayamıyordu. Ev sahibine sorular sormaya başladı. Çünkü o anda yeniden Ansel Bourne olmuştu.
Bu, hikâyenin en dramatik kırılma anıydı. Çünkü Bourne bir sabah uyandığında, haftalardır yaşadığı hayatı tanımaz hale gelmişti.
HAFIZASINDA YAKLAŞIK İKİ AYLIK TAM BİR BOŞLUK VARDI
Bourne Pennsylvania’ya nasıl geldiğini bilmiyordu. A.J. Brown adını tanımıyordu. Dükkân açtığını hatırlamıyordu.
Aradaki yaklaşık iki aylık dönem hafızasında yoktu. O süre boyunca yaptığı işler, kurduğu hayat ve yaşadığı günler onun zihninde tamamen boştu.
Bir yandan eski kimliğine geri dönmüştü, ama aradaki zaman sanki hiç yaşanmamış gibiydi.
GEÇMİŞ SAĞLIK KAYITLARI VAKANIN TAMAMEN SIRADAN OLMADIĞINI GÖSTERİYORDU
Ansel Bourne’un hikâyesini daha karmaşık hale getiren bir başka detay da geçmiş sağlık kayıtlarıydı.
William James’in aktardığı notlara göre Bourne, daha genç yaşlarında ani ve geçici bir görme ve işitme kaybı yaşamıştı. James ayrıca onun uzun yıllar boyunca baş ağrıları, geçici ruh hali bozuklukları ve bir saatten kısa süren bilinç kaybı nöbetleri geçirdiğini de not ediyordu.
Bu da araştırmacıların, 1887’de yaşanan olayı tamamen durduk yere ortaya çıkan tek bir vaka gibi değerlendirmemesine neden oldu.
WILLIAM JAMES BU OLAYI HAFIZA VE BİLİNÇTE BÖLÜNME BENZERİ BİR DURUM OLARAK ELE ALDI
Ansel Bourne vakası dönemin ünlü psikoloğu William James’in de dikkatini çekti. James bu olayı incelerken, bugünkü anlamda kesin bir teşhis koymadı. Zaten o dönemde modern psikiyatrik tanılar henüz yoktu.
Ancak James, Bourne’un yaşadıklarını hafıza ve bilinçte sıra dışı bir bölünme gibi görünen bir durum olarak ele aldı. Özellikle Bourne’un bir bilinç durumundayken diğer dönemi hatırlamaması, psikoloji açısından dikkat çekici bir örnek olarak değerlendirildi.
Haber kaynak: William James – The Principles of Psychology (1890), Psychology Today, Historical Society of Pennsylvania