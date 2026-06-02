Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu! Geri döndüğünde hiçbir şey hatırlamıyordu: Psikolojinin çözemediği ilginç vaka

YENİ HAYATINDA DIŞARIDAN BAKILDIĞINDA HER ŞEY TAMAMEN NORMAL GÖRÜNÜYORDU

Bu olayın en şaşırtıcı yanı, Bourne’un yeni hayatında dışarıdan bakıldığında olağan dışı görünmemesiydi. İnsanlarla konuşuyor, ticaret yapıyor, para hesabı yapıyor, dükkânını işletiyordu.

Onu tanıyanlar için ortada garip bir durum yoktu. Sıradan bir esnaf gibi yaşıyordu. Hafızasını ya da kimliğini kaybetmiş biri gibi görünmüyordu. Bu nedenle çevresindekiler onun aslında kayıp bir adam olduğundan habersizdi.

YAKLAŞIK İKİ AY BOYUNCA HERKES ONU SADECE A.J. BROWN OLARAK TANIDI

Bourne yaklaşık iki ay boyunca bu yeni kimlikle yaşamaya devam etti. İşini yönetti, insanlarla ilişki kurdu, günlük hayatını sürdürdü. Çevresindeki insanlar için o artık yalnızca A.J. Brown isimli bir dükkân sahibiydi.

Bu süre boyunca eski hayatına dair herhangi bir işaret vermediği anlatılıyor.

Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur