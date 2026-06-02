Otomotiv pazarında fren

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 22.55 oranında azaldı ve 83 bin 442 adette kaldı.

Mayıs ayında otomobil satışları da geçen yıla göre yüzde 23.19 oranında azaldı 65 bin 386 adede geriledi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 20.13 gerileyerek 18 bin 56 adede düştü.

Bu sonuçlar, Mayıs ayında elde edilen pazar büyüklüğünün, Türkiye otomotiv pazarında 1 milyon adet satış barajının ilk kez aşıldığı 2023 yılı öncesindeki seviyelere gerilediğini gösteriyor.

SATIŞLAR 5 AYDA YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Yılın ilk 5 aylık sonuçlarına bakıldığında da ortaya dikkat çeken bir tablo çıkıyor.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.40 oranında daralarak 453 bin 138 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 9.65 oranında daralarak 356 bin 256 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1.94 artarak 96 bin 882 adet oldu.

5 YILLIK ORTALAMA RAPORA GİRDİ

Mayıs 2026 raporu ile birlikte, ODMD ilk kez 5 yıllık satış ortalaması verisini de yayınladı.

Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 5.1 oranında daraldı.

Otomobil pazarı, 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 6, hafif ticari araç pazarı, 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 1.7 daraldı.

SATIŞLARIN YÜZDE 19'U ELEKTRİKLİ

Ocak-Mayıs dönemindeki otomobil satışları yakıt tipine göre incelendiğinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkıyor.

Buna göre, yılın ilk 5 ayında;

• Benzinli otomobil satışları 148 bin 75 adetle yüzde 41.6 pay,

• Hibrit otomobil satışları 119 bin 22 adetle yüzde 33.4 pay,

• Elektrikli otomobil satışları 66 bin 353 adetle yüzde 18.6 pay,

• Dizel otomobil satışları 20 bin 683 adetle yüzde 5.8 pay,

• Otogazlı otomobil satışları 2 bin 123 adetle yüzde 0.6 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre incelendiğinde ise,

• 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 18.8 oranında artarak yüzde 16.7 pay,

• 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 31.8 artarak yüzde 1.9 pay aldı