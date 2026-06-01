        Haberler Magazin Travis Scott'tan açıklama - Magazin haberleri

        Travis Scott'tan açıklama

        Travis Scott, İstanbul'daki performansına gelen eleştirilerin ardından açıklama yaptı. İstanbul'a konser vermek için değil, bir etkinliğe ev sahipliği yapmak amacıyla geldiğini belirten ünlü rapçi, gördüğü ilgi ve atmosferden etkilendiğini ifade ederek Türkiye'ye yeniden gelip sahne almak istediğini söyledi

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 20:37
        Dünyaca ünlü ABD'li rap sanatçısı Travis Scott’ın İstanbul’da gerçekleştirdiği sahne performansı, izleyicilerin tepkisine neden olmuştu. Tersane İstanbul'da düzenlenen ve bilet fiyatlarının bazı kategorilerde 50 bin TL’ye kadar yükseldiği organizasyonda Scott, sahneye yaklaşık bir saat geç çıktı ve yaklaşık 20 dakika performans sergilemişti. Sanatçının sahnede kaldığı süre boyunca yüzünü bir aksesuarla kapatması da dikkat çeken unsurlar arasında yer almıştı.

        YUHALANMIŞTI

        Yüksek bilet ücretleri ödeyen çok sayıda katılımcı, sahne süresinin kısallığı ve sınırlı izleyici etkileşimi nedeniyle memnuniyetsizliklerini dile getirerek performansın sonunda sanatçıyı yuhalamıştı. Sosyal medyada da eleştirilerin odağı haline gelen konserde, Scott’ın yüzünü tamamen kapatan aksesuarlar kullanması, sahneye çıkan kişinin gerçek Travis Scott olmadığı, yerine bir dublörün yer aldığı yönünde iddiaların ortaya atılmasına yol açmıştı.

        Sınırlı katılımcı sayısı ve yüksek fiyat politikasıyla Türkiye’nin en maliyetli konser organizasyonlarından biri olan etkinlik, henüz gerçekleşmeden önce de kara borsaya düşen bilet fiyatlarıyla gündeme gelmişti.

        Gelen eleştirilerin ardından Travis Scott, 59 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Aslında İstanbul'a sadece partiye ev sahipliği yapmak amacıyla geldiğini belirten Scott, buradaki atmosferden çok etkilendiğini ve en kısa sürede tekrar gelip sahne almak istediğini söyledi.

        "SAHNE ALMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

        35 yaşındaki rapçi paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Türkiye'deki tüm dostlara selamlar. Ben aslında sadece bir arkadaşımın bu büyük günü için düzenlenen partiye ev sahipliği yapmak amacıyla gelmiştim. Ancak buradaki atmosferi ve etkinliğin ne kadar coşkulu geçtiğini gördükten sonra, gerçekten geri dönüp sahne almak için sabırsızlanıyorum. Özellikle de gecenin ne kadar çılgınca geçtiğine şahit olduktan sonra... Türkiye'deki hayranlarımla en kısa zamanda buluşmayı dört gözle bekliyorum.

        İTALYA KONSERİ YASAKLANDI

        Öte yandan, İtalya’da temmuz ayında ülkenin kuzeyindeki Reggio Emilia şehrinde (RCF Arena) ardışık günlerde yapılması planlanan Travis Scott ve Kanye West konserleri resmi makamlarca yasaklandı. Bölge Valisi (Prefekt) Salvatore Angieri; tüketici örgütleri ve Yahudi cemaatinin talepleri doğrultusunda, olası protestolar, kamu düzeni ve güvenlik endişelerini gerekçe göstererek etkinliklerin iptal edilmesine karar verdi.

