Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi

İstanbul'da her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Yerebatan Sarnıcı, mahkeme kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Kararın ardından tahliye ve teslim işlemleri tamamlanan tarihi sarnıç, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Kaymakamlığı ekiplerince teslim alındı. Sürecin başlamasıyla birlikte kapatılan sarnıcın gişe işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden açılacağı öğrenildi.

Tarihi Yarımada'da bulunan ve Bizans döneminden günümüze ulaşan en önemli kültürel miraslardan biri olarak kabul edilen Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetine ilişkin hukuki süreç sonuçlandı.

Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu gereğince tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna hükmedilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliyesine karar verildi. Kararın kesinleşmesinin ardından ilgili kurumlar arasında devir teslim işlemleri gerçekleştirilerek tarihi yapının mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti.

İBB EKİPLERİ DEVİR İŞLEMİ SIRASINDA İTİRAZDA BULUNDU

İBB ekipleri, mahkeme kararında belirtilen ada ve parsel üzerindeki konum ile metrekare bilgisinin Yerebatan Sarnıcı'nın çıkış kapısının bulunduğu alana ait olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Kaymakamlığı ekipleri devir işlemlerini çıkış kapısından girerek sürdürdü. İBB'nin, bu konuyu hukuki sürece taşıyarak yeniden ölçüm yapılmasını talep edeceği öğrenildi.

TARİHİ YAPI TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tarihi sarnıcı tahliye ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Fatih Kaymakamlığı ekiplerine teslim etti. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyet ve yönetimine ilişkin süreçlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi.

İBB KÜLTÜR A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Tahliye kararıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Osman Cenk Akın, "Biz 2022 yılında burayı restore etmiştik. Restorasyonun ardından Yerebatan Sarnıcı yaklaşık 11 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Ayrıca 18 Nisan itibarıyla Türk vatandaşları için giriş ücretini 1 lira olarak belirlediğimiz bir kampanya başlatmıştık. O tarihten bugüne kadar yaklaşık 500 bin vatandaşımız bu kampanyadan yararlandı. Bugün, 2 Haziran saat 10.00 itibarıyla elimize ulaşan tebligat doğrultusunda, İBB mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcı'nı Vakıflar'a devrediyoruz. Hukuki süreçler devam ediyor. Ancak biz Kültür A.Ş. olarak burada kiracı konumundayız ve bugün itibarıyla devir işlemini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra burası tamamen Vakıflar'ın sorumluluğuna geçmiş olacak. Altyapı ve işletme süreçlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgi sahibi değiliz. Bu konuda en doğru bilgiyi Vakıflar Genel Müdürlüğü verecektir" dedi.

GİŞE İŞLEMLERİNİN TAMAMLANDIKTAN SONRA YENİDEN AÇILACAK

Devir işleminin başlamasıyla birlikte kapanan sarnıcın, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak gişe işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden açılacağı öğrenildi. Öte yandan, Yerebatan Sarnıcı'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin Şerefiye Sarnıcı'na yönlendirileceği bildirildi.