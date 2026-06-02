Diyarbakır'da, 51 yaşındaki Hüseyin Şenol, hafif ticari araçla seyir halindeyken arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu yakınlarının silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Şenol hayatını kaybetti. Araçtaki eşi ve oğlu ise yaralandı. Aralarında Şenol'un ağabeyi Z.Ş.'nin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı. (IHA) Daha Az Göster