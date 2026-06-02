Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
Siirt'in Pervari ilçesinde, babası Mustafa Aydınalp'in kullandığı kepçenin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed Aydınalp, olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yakınları gözyaşına boğulurken, kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor
Giriş: 02 Haziran 2026 - 11:06 Güncelleme:
Siirt'te olay, dün akşam saatlerinde, Pervari ilçesi Kilis köyünde meydana geldi. Mustafa Aydınalp, ailesiyle köy kırsalındaki bahçeye gitti. Bahçede çalışma yapan Mustafa Aydınalp'in manevra yaptığı iş makinesi, oğlu Muhammed’e (3) çarptı.
KÜÇÜK ÇOCUK OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Muhammed Aydınalp iş makinesinin altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Muhammed Aydınalp’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Muhammed'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından çocuğun cenazesi, gece saatlerinde Kilis köyünde toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
