Dua Lipa ve Callum Turner çiftinin nikah fotoğrafları paylaşıldı
2024'ten bu yana birlikte olan ve geçen yıl nişanlanan Dua Lipa ve Callum Turner ikilisi, önceki gün Londra'da evlilik yeminini etti. Tanışma hikayeleri romantik komedi filmi sahnesi gibiydi, nikahları ise bir o kadar sade...
Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, önceki gün Londra'daki Old Marylebone Belediye Binası'nda, İngiliz oyuncu Callum Turner ile evlendi. Çift, Sicilya'da yapacakları üç günlük görkemli düğün öncesinde ailelerinden sadece sekiz kişinin katıldığı sade bir nikah töreni yapmayı tercih etti. Çiftin büyük ilgi uyandıran nilahından fotoğraflar, bugün yayımlandı.
30 yaşındaki şarkıcı, 2024 yılında aşk yaşamaya başladığı 36 yaşındaki Turner ile son derece mütevazı bir törenle evlilik yeminini etti. Gelin ve damat, törene ayrı ayrı araçlarla geldi.
Turner'ın, müstakbel eşi Lipa'nın gelinlik içinde koridordan yürümesini görünce gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.
Sade nikah töreninin ardından Lipa ve Turner ikilisi, aileleriyle birlikte sessiz bir kutlama yemeği yedi.
ÖZEL TASARIM GELİNLİK
Dua Lipa, nikah için Daniel Roseberry tarafından tasarlanan özel dikim beyaz etek-ceket takımı giydi. Şarkıcı, kombinini Stephen Jones tasarımı geniş kenarlı bir şapka ve beyaz eldivenlerle tamamladı.
Lipa'nın etek, ceket ve şapkadan oluşan gelinlik seçimi, oyuncu Bianca Jagger'ın 1971'de şarkıcı Mick Jagger ile evlenirken tercih ettiği stile olan benzerliğiyle dikkat çekti.
SİCİLYA'DA ÜÇ GÜNLÜK DÜĞÜNE GERİ SAYIM
Çift, perşembeden cumartesiye kadar sürecek olan Sicilya kutlamaları öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.
Dua Lipa ve Callum Turner çiftinin Sicilya'da yapılacak düğünü, şimdiden 'yılın düğünü' olarak nitelendiriliyor. Bu özel gün için hiçbir masraftan kaçınmayan çiftin, Tiren Denizi'ne bakan lüks bir otelde bir katın tamamını rezerve ettiği söyleniyor.
Tören, Sicilya'nın cennet gibi bir kasabası olan Bagheria'daki villaların belki de en görkemlisi olan, 17. yüzyıldan kalma Villa Valguarnera'da gerçekleşecek.
FİLM GİBİ TANIŞMA
İkili, Los Angeles’ta ortak bir arkadaşlarının doğum günü partisinde tanıştı. Turner, o anı anlatırken, “Yan yana oturduk ve bir baktık, aynı kitabı okuyormuşuz. Hernán Díaz’ın Trust adlı romanı. Ben ilk bölümü yeni bitirmiştim, o da aynı sayfadaymış. Göz göze geldiğimizde sadece güldük. ‘Demek aynı sayfadayız’ dedim. Gerçekten de öyleymişiz” ifadesini kullanmıştı.
2024'te aynı kitabın aynı sayfasında başlayan aşkları, onları 2025’in başlarında nişanlanmaya kadar götürdü. Turner, Dua Lipa’ya yaklaşık 2 karatlık yuvarlak kesim bir pırlanta yüzük ile evlenme teklif etti.
Lipa, nişan haberini doğrularken, "Birlikte yaşlanma, birlikte bir hayat görme ve sonsuza dek en iyi arkadaş olma kararı gerçekten çok özel bir duygu" demişti.