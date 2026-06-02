Dua Lipa ve Callum Turner çiftinin nikah fotoğrafları paylaşıldı

SİCİLYA'DA ÜÇ GÜNLÜK DÜĞÜNE GERİ SAYIM

Çift, perşembeden cumartesiye kadar sürecek olan Sicilya kutlamaları öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Dua Lipa ve Callum Turner çiftinin Sicilya'da yapılacak düğünü, şimdiden 'yılın düğünü' olarak nitelendiriliyor. Bu özel gün için hiçbir masraftan kaçınmayan çiftin, Tiren Denizi'ne bakan lüks bir otelde bir katın tamamını rezerve ettiği söyleniyor.

Tören, Sicilya'nın cennet gibi bir kasabası olan Bagheria'daki villaların belki de en görkemlisi olan, 17. yüzyıldan kalma Villa Valguarnera'da gerçekleşecek.