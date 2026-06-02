Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe BBC duyurdu: Mason Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!

        BBC duyurdu: Mason Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!

        Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayıma geçerken transfer iddiaları da arka arkaya gelmeye devam ediyor. İngiliz basını, Hakan Safi'nin ardından bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da Mason Greenwood transferi için devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 09:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'de pazar günü gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi gündem oldukça hareketlenmeye başladı.

        2

        Aziz Yıldırım ve Hakan Safi cephesi transfer çalışmalarına hız verirken; İngiltere'den flaş bir iddia gündeme geldi.

        3

        BBC'nin haberine göre Marsilya forması giyen Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak transfer hedefi konumunda bulunuyor.

        4

        Haberde, Fenerbahçe'nin Marsilya ile 2029'a kadar sözleşmesi olan oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma konusunda önemli bir sorun yaşamayacağı ifade edildi.

        5

        Öte yandan İngiliz futbolcunun adı Serie A temsilcisi Roma ile de anılıyor.

        6

        MARSİLYA TEKLİFLERE AÇIK

        Marsilya'da son dönemde zorlu bir süreç geçiren Greenwood için Fransız ekibinin teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

        7

        Kulübün yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi'nin açıklamaları sonrası İngiliz oyuncunun geleceği yeniden gündeme geldi.

        8

        Marsilya formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan İngiliz golcü, Fransız ekibinde çıktığı 81 resmi maçta 48 gol kaydetti. Greenwood, geride kalan Ligue 1 sezonunda attığı 16 golle Rennes forması giyen Esteban Lepaul'un ardından gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de çiçeklerle karşılandı

        ANKARA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşmak için CHP Genel Merkezi'ne geldi. Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nu çiçeklerle karşıladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Travis Scott'tan açıklama
        Travis Scott'tan açıklama
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"