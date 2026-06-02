BBC duyurdu: Mason Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayıma geçerken transfer iddiaları da arka arkaya gelmeye devam ediyor. İngiliz basını, Hakan Safi'nin ardından bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da Mason Greenwood transferi için devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de pazar günü gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi gündem oldukça hareketlenmeye başladı.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi cephesi transfer çalışmalarına hız verirken; İngiltere'den flaş bir iddia gündeme geldi.
BBC'nin haberine göre Marsilya forması giyen Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak transfer hedefi konumunda bulunuyor.
Haberde, Fenerbahçe'nin Marsilya ile 2029'a kadar sözleşmesi olan oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma konusunda önemli bir sorun yaşamayacağı ifade edildi.
Öte yandan İngiliz futbolcunun adı Serie A temsilcisi Roma ile de anılıyor.
MARSİLYA TEKLİFLERE AÇIK
Marsilya'da son dönemde zorlu bir süreç geçiren Greenwood için Fransız ekibinin teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.
Kulübün yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi'nin açıklamaları sonrası İngiliz oyuncunun geleceği yeniden gündeme geldi.
Marsilya formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan İngiliz golcü, Fransız ekibinde çıktığı 81 resmi maçta 48 gol kaydetti. Greenwood, geride kalan Ligue 1 sezonunda attığı 16 golle Rennes forması giyen Esteban Lepaul'un ardından gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamladı.