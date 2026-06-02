Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: "Yargıtay, CHP ile ilgili kararını bir an önce vermeli"

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "CHP'de yaşananlar siyasi kültüre yakışmıyor. Provokasyonu arttıracak eylemlerden kaçınılmalı. Bölünmüş CHP algısı oluşturulmasına şahit olunmaktadır." diyen Bahçeli, "Yargıtay, CHP ile ilgili kararını bir an önce vermelidir." ifadesini kullandı. Bahçeli konuşmasında ayrıca, "CHP, her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 10:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Milletçe nice bayramlara, sağlık, mutluluk ve barış içinde erişmeyi Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Ülkemiz siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemden geçiyor. CHP'de yaşanan gelişmeler, CHP'nin kurumsallığına yakışmayan seviyeden, demokrasimize zarar verici noktaya ilerlemektedir.

        "YARGITAY KARARINI BİR AN ÖNCE VERMELİ"

        CHP'de yaşananlar siyasi kültüre yakışmıyor. Provokasyonu arttıracak eylemlerden kaçınılmalı. CHP kurumsallığına yakışmıyor. Bölünmüş CHP algısı oluşturulmasına şahit olunmaktadır. CHP'de kutuplaşma derinleşmektedir. Yargıtay, CHP ile ilgili kararını bir an önce vermelidir.

        "ABD FENA HALDE BOCALAMAKTA"

        Küresel sistemin öngörülemez gidişatın coğrafyamızdaki izdüşümü ise Siyonist yayılmacılığın heba ve hevesleridir. Coğrafyamız, ifrit ve marjinal o ideolojik sapkınlıklarla yürütülen İsrail'in parçalara bölerek siyonistliği hayata geçirmesiyle karşı karşıyadır. ABD fena halde bocalamakta, Trump'ın konuşmalarından savaşı kesin bir şekilde kaybettiği anlaşılmaktadır. Zira boş tehditler savururken, zaaflarını ortaya koymaktadır. İsrail ise ateşkese rağmen bir yandan Lübnan'a saldırırken, diğer yandan Batı Şeria'da terör estirmektedir.

        "İSLAM ÜLKELERİYLE KUDÜS PAKTI OLUŞTURULMALI"

        Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmeli, siyasi baskı uygulamalıdır. İslam ülkeleriyle Kudüs Paktı oluşturulmalı, ekonomik, siyasi ve askeri yeni bir birlik kurulmalıdır.

        "CHP ARINMALI VE DURULMALIDIR"

        Son dönemde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan vahim iddialar, toplumu bir arada tutması gereken ahlaki değerlerin ne denli tahrip olduğunu gözler önüne sermiştir. Bunlar hangi siyasi partiye ait olursa olsun hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir.

        Türk siyasetini kirleten bu kişiler, yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. CHP, her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE

        Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engeli aştık, mesafe aldık. Milletçe bir oldukça ulaşamayacağımız hiçbir hedef de kalmayacaktır. Nitekim milli birliğimizi güçlendirerek Türk ve Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Provokasyonlara aldırmadan Cumhur ittifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız. Büyük bir inanmışlık ve adanmışlıkla Türkiye'yi süper güç ve lider ülke yapmak için azimle çalışacağız."

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayram bitti trafik bitmedi

        Düzce geçişinde kilometrelerce kuyruk böyle görüntülendi. (İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"