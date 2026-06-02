MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletçe nice bayramlara, sağlık, mutluluk ve barış içinde erişmeyi Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Ülkemiz siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemden geçiyor. CHP'de yaşanan gelişmeler, CHP'nin kurumsallığına yakışmayan seviyeden, demokrasimize zarar verici noktaya ilerlemektedir.

"YARGITAY KARARINI BİR AN ÖNCE VERMELİ"

CHP'de yaşananlar siyasi kültüre yakışmıyor. Provokasyonu arttıracak eylemlerden kaçınılmalı. CHP kurumsallığına yakışmıyor. Bölünmüş CHP algısı oluşturulmasına şahit olunmaktadır. CHP'de kutuplaşma derinleşmektedir. Yargıtay, CHP ile ilgili kararını bir an önce vermelidir.

"ABD FENA HALDE BOCALAMAKTA"

Küresel sistemin öngörülemez gidişatın coğrafyamızdaki izdüşümü ise Siyonist yayılmacılığın heba ve hevesleridir. Coğrafyamız, ifrit ve marjinal o ideolojik sapkınlıklarla yürütülen İsrail'in parçalara bölerek siyonistliği hayata geçirmesiyle karşı karşıyadır. ABD fena halde bocalamakta, Trump'ın konuşmalarından savaşı kesin bir şekilde kaybettiği anlaşılmaktadır. Zira boş tehditler savururken, zaaflarını ortaya koymaktadır. İsrail ise ateşkese rağmen bir yandan Lübnan'a saldırırken, diğer yandan Batı Şeria'da terör estirmektedir.

"İSLAM ÜLKELERİYLE KUDÜS PAKTI OLUŞTURULMALI"

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmeli, siyasi baskı uygulamalıdır. İslam ülkeleriyle Kudüs Paktı oluşturulmalı, ekonomik, siyasi ve askeri yeni bir birlik kurulmalıdır.

"CHP ARINMALI VE DURULMALIDIR"

Son dönemde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan vahim iddialar, toplumu bir arada tutması gereken ahlaki değerlerin ne denli tahrip olduğunu gözler önüne sermiştir. Bunlar hangi siyasi partiye ait olursa olsun hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir.

Türk siyasetini kirleten bu kişiler, yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. CHP, her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engeli aştık, mesafe aldık. Milletçe bir oldukça ulaşamayacağımız hiçbir hedef de kalmayacaktır. Nitekim milli birliğimizi güçlendirerek Türk ve Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Provokasyonlara aldırmadan Cumhur ittifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız. Büyük bir inanmışlık ve adanmışlıkla Türkiye'yi süper güç ve lider ülke yapmak için azimle çalışacağız."