Bütçenin aslan payı barınmaya gidiyor

TÜİK, 2025 yılına dair Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerini yayımladı. Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %29,3 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı %20,5 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırayı ise %17,3 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise %0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, %1,8 ile eğitim hizmetleri ve %2,2 ile sağlık harcamaları oldu.

REKLAM

EN DÜŞÜK GELİR GRUBU, GELİRİNİN YÜZDE 38,7'SİNİ KONUT VE KİRAYA HARCIYOR

Gelir gruplarına göre harcama türleri incelendiğinde; en düşük gelir grubunda yer alan yüzde 20'lik kesimin, konut ve kira harcamalarına %38,7, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına %29,2 ve ulaştırma harcamalarına %8,6 pay ayırdığı görüldü. 2024'te konut ve kiraya yapılan harcama bu grupta yüzde 33,2 pay almıştı.

En yüksek gelir grubunda yer alan yüzde 20'lik kesim ise konut ve kiraya gelirinin yüzde 25,7'sini ayırıyor. Bu oran 2024'te yüzde 22,1'di.

En yüksek gelir grubu, ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı vb.) %25, konut ve kira harcamalarına %25,7 ve gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına %12,4 pay ayırdı.

TEK YAŞAYANLAR, GELİRİNİN YÜZDE 41'İNİ KONUT VE KİRAYA VERİYOR

Hanehalkı büyüklüğüne bakıldığında ise her grupta kira ve konut harcamaları oranı artarken en çok artış tek kişilik hanelerde oldu. 2024'te tek kişilik haneler için toplam gelirden yüzde 35,2 pay alan kira ve konut harcamaları, 2025'te yüzde 41 pay aldı.