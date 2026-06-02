        Galatasaray'dan 10 numara operasyonu: Can Uzun!

        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu: Can Uzun!

        Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarında önceliği Can Uzun'a verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği genç yıldız için ilk temaslar kurulurken, Eintracht Frankfurt 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini işaret etti. İşte detaylar...

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 12:24
        Galatasaray’da transfer döneminin ana fikri Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun oldu.

        Okan Buruk'un 10 numara bölgesi için çok istediği isim için ilk temaslar kuruldu.

        Eintracht Frankfurt Kulübü kapıyı oyuncunun sözleşmesinde yer alan 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle açtı.

        Galatasaray'da başkan Dursun Aydın Özbek'in ise Alman ekibinin talep ettiği 60 milyon Euro'luk astronomik rakamı ödemeye niyeti yok.

        Sarı-kırmızılı yönetimin bu rakamı ilk etapta 40 milyon Euro seviyelerine çekmek istediği belirtilse de, sarı-kırmızılıların asıl stratejik planı bonuslar ve sonraki satıştan pay maddeleriyle bu transferi 30 milyon avro bandında noktalamak.

        10+4 kuralı sonrasında Galatasaraylı idareciler Can Uzun'a ayrı bir önem veriyor.

        Genç yıldızı Avrupa'dan başka devler de radarına almış durumda ancak Can’ın Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı da bildiriliyor.

