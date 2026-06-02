        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu

        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu

        Denizli'de ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) tedavisi gören 51 yaşındaki Ramazan Şen, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 11 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve beyin ölümü gerçekleşen Şen'in 2 böbreği ve karaciğeri alınarak İzmir'de organ bekleyen hastalara gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 14:30 Güncelleme:
        21 Mayıs’ta evinde fenalaşarak kalbi duran Ramazan Şen’e ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Evde kalp masajı yapılan ve tekrar hayata döndürülen Ramazan Şen hiç vakit kaybetmeden Denizli Devlet Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi’ne kaldırıldı.

        Yoğun bakım ünitesinde 11 günlük yaşam mücadelesi veren Ramazan Şen tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

        AİLE, ORGAN BAĞIŞINDA BULUNDU

        Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda ailesi büyük bir fedakarlık göstererek organ bağışında bulunma kararı aldı. Bunun üzerine İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi ve İzmir’den gelen ekipler tarafından Ramazan Şen’in karaciğeri ve 2 böbreği alınarak İzmir’de organ bekleyen hastalara gönderildi.

        "TÜRKİYE'DE BİNLERCE HASTA ORGAN NAKLİ BEKLİYOR"

        Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk organ bağışı kararı alan Ramazan Şen’in ailesine gösterdikleri duyarlılık ve örnek davranış nedeniyle teşekkür etti.

        Organ bağışının yaşamanı kaybeden bir kişinin başka insanların hayatlarına umut olması açısından son derece önemli bir insani sorumluluk olduğuna dikkat çeken Öztürk organ bağışının toplumda yaygınlaşmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

        Öztürk, "Acılı süreçlerine rağmen organ bağışı kararı alarak başka insanların yaşamlarına umut olan Şen ailesine teşekkür ediyorum. Organ bağışı, hayatını kaybetmiş bir kişinin geride bıraktığı en değerli miraslardan biridir. Bir organ bağışı, birden fazla insanın yeniden sağlığına kavuşmasına ve sevdikleriyle yaşamlarını sürdürmesine vesile olabilmektedir. Bu anlamlı karar sayesinde bugün üç hastamız için yeni bir umut doğmuştur. Türkiye’de binlerce hastanın organ nakli beklediğini unutmayalım. Ben buradan vefat eden Ramazan Şen’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

        Babasının kullandığı kepçenin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed öldü

        Siirt'in Pervari ilçesinde, babasının kullandığı kepçenin altında kalan Muhammed Aydınalp (3), hayatını kaybetti. (DHA)

