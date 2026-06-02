Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Toplumsal hayatın sağlıklı işlemesi için bazı kurumların tesis ve muhafazası zaruridir. Devlet bu müesseselerden biridir. Devletin sebebi vücudu evvel emirde adalettir, devamında emniyettir. Son noktada huzur ve selamettir. Adaleti mülkün yani devletin temeli olarak gören ecdat tam da bu yüzden insanı yaşat ki devlet yaşasın demiştir.

Türkiye olarak geçmişte savrukluğun, özensizliğin popülizmin sıkıntısını çekmiş bir ülkeyiz. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık.

REKLAM

Kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Gezi olaylarının kamu maliyesine zararı da 1 milyar doları, dolaylı zararı da 10 milyar doları bulmaktadır.

"KAMU KAYNAKLARI HALKIN YARARINA OLMALI"

Son dönemde kimi zaman hayretle kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Kamu kaynakları halkın yararına olmalı. Kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına göz yummuyoruz.

Kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur. Makamı, unvanı, mevkisi ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi kırmızı çizgimizdir."