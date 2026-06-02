        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Konya haberleri: İstismarcı kayınbiraderini yatağa bağlayıp bıçaklayarak öldürmüştü... "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme! | Son dakika haberleri

        İstismarcı kayınbiraderini bıçaklayarak öldürmüştü... "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!

        Konya'da kendisine yıllarca cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü eşinin erkek kardeşini "fantezi yapacağız" diyerek yatağa bağladıktan sonra bıçaklayarak öldüren kadına verilen müebbet hapis cezasını Yargıtay bozdu. Yeniden yapılan yargılamada önce ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen kadının cezası yapılan indirimle 24 yıla düştü

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 14:44 Güncelleme:
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!

        Olay, 12 Aralık 2022 tarihinde Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşandı. İddiaya göre 3 çocuk annesi Ayşe T., kendisine yıllarca cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kayınbiraderi Murat Can Eskici’yi "fantezi yapacağız" diyerek evde yatağa bağladı. Ardından defalarca bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan Ayşe T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

        MÜEBBET HAPİS CEZASINI YARGITAY BOZDU

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ayşe T., “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatlarının itirazı ile karar Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, verilen cezayı “eksik ceza tayini” nedeniyle hukuka aykırı buldu.

        Kararda, Murat Can Eskici’nin bağlanarak savunmasız hale getirildiği belirtilerek olayın “beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmedildi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 24 YILA DÜŞTÜ

        Yargıtay’ın bozma kararının ardından Ayşe T. yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığa “beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yapılan “haksız tahrik” indirimi sonunda ceza 24 yıla düştü.

