        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş

        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş

        ABD'li iç giyim devi Victoria's Secret, ilk çeyrekte satışlarını yüzde 15 artırarak yeniden kâra geçti. Şirket, güçlü talep ve azalan tarife maliyetlerinin etkisiyle yıl sonu satış ve faaliyet kârı beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Bunun üzerine açılış öncesi işlemlerde firmanın hisselerinde yüzde 40'ı bulan bir artış yaşandı

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 15:14
        ABD'li iç giyim perakendecisi Victoria’s Secret, 2026 mali yılının ilk çeyreğinde piyasa beklentilerini aşan sonuçlar açıklayarak yıl sonu satış ve kârlılık tahminlerini yukarı yönlü revize etti. New York Borsasında işlem göre hisseleri açılış öncesi vadeli işlemlerde yüzde 40 değer kazandı.

        Şirketin CEO'su Hillary Super, ilk çeyrekte Victoria’s Secret, Pink markası, güzellik ürünleri, dijital satış kanalları, mağazalar ve uluslararası operasyonların tamamında çift haneli satış artışları kaydedildiğini belirtti.

        Özellikle sütyen kategorisinin şirketin büyüme stratejisindeki en önemli alanlardan biri olduğunu vurgulayan Super, bu segmentte de çift haneli karşılaştırılabilir satış büyümesi elde edildiğini ifade etti.

        Şirket yönetimi, ilk çeyrekte daha az kampanya ve indirim uygulanmasına rağmen satışların arttığını, ayrıca özellikle 18-24 yaş grubundaki tüketiciler arasında pazar payının genişlediğini açıkladı.

        Victoria’s Secret Mali İşler Direktörü (CFO) Scott Sekella ise bazı müşterilerin vergi iadelerinden elde ettikleri ek gelirleri alışverişte kullandığını ancak bunun olağan seviyelerde gerçekleştiğini söyledi. Sekella, vergi iadesi etkisinin azalmasına rağmen ikinci çeyreğin başında talep eğilimlerinin güçlü seyrini koruduğunu kaydetti.

        Şirket, daha önce 6,85 milyar ila 6,95 milyar dolar aralığında öngördüğü yıllık satış beklentisini 7,03 milyar ila 7,13 milyar dolar aralığına yükseltti. Yeni tahminler, piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti.

        Victoria’s Secret ayrıca yıl sonu faaliyet kârı beklentisini 100 milyon doların üzerinde artırdı. Şirket, daha önce 430 milyon ila 460 milyon dolar olarak öngördüğü düzeltilmiş faaliyet kârının 550 milyon ila 580 milyon dolar arasında gerçekleşmesini bekliyor.

        Sekella, beklentilerdeki yukarı yönlü revizyonun temel nedenleri arasında beklenenden güçlü satış performansı ile ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen bazı kapsamlı gümrük tarifelerinin mahkemeler tarafından geçersiz sayılması sonrasında maliyet baskısının azalmasını gösterdi.

        Şirket, ikinci çeyreğe ilişkin görünümünde de iyimser bir tablo çizdi. Victoria’s Secret, ikinci çeyrek satışlarının 1,59 milyar ila 1,62 milyar dolar arasında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Bu tahmin de piyasa beklentilerinin üzerinde bulunuyor.

        İLK ÇEYREKTE KÂRA GEÇTİ

        2 Mayıs'ta sona eren üç aylık dönemde şirketin net kârı 47,7 milyon dolar, hisse başına kârı ise 56 sent oldu. Victoria’s Secret, geçen yılın aynı döneminde 1,66 milyon dolar zarar açıklamıştı.

        Yeniden yapılandırma giderleri hariç tutulduğunda hisse başına düzeltilmiş kâr 60 sente ulaşırken, analist beklentisi 30 sent seviyesindeydi.

        Şirketin satış gelirleri ise geçen yılın aynı dönemindeki 1,35 milyar dolardan yaklaşık yüzde 15 artışla 1,56 milyar dolara yükseldi. Mağaza ve e-ticaret gelirlerini kapsayan karşılaştırılabilir satışlar da yüzde 13 artarak beklentilerin üzerine çıktı.

        DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ SONUÇ VERİYOR

        Yaklaşık iki yıldır şirketin başında bulunan Super, yönetim ekibinin uyguladığı dönüşüm stratejisinin sonuçlarının görülmeye başlandığını söyledi.

        Son yıllarda artan rekabet, değişen güzellik algıları ve markanın geçmişte maruz kaldığı eleştirilerle mücadele eden Victoria’s Secret, temel kimliği olan iç giyim ve güzellik ürünleri kategorilerine yeniden odaklandı.

        Şirket yönetimi, sütyen ürün grubunun güçlendirilmesi, Pink markasının yeniden canlandırılması ve güzellik ürünleri segmentinin büyütülmesinin performansa önemli katkı sağladığını belirtti.

        İlk çeyrekte tüm gelir gruplarında satış artışı kaydedildiğini ifade eden Super, en güçlü büyümenin yıllık geliri 50 bin doların altında olan tüketiciler ile 200 bin doların üzerinde gelir elde eden müşterilerden geldiğini söyledi.

        Super, şirket mağazalarının geçmişte eleştirilmesine rağmen bugün önemli bir rekabet avantajına dönüştüğünü belirterek, fiziksel mağazaların müşterilere deneyim sunan önemli merkezler olmaya devam ettiğini kaydetti.

        HİSSE KODUNU DA DEĞİŞTİRDİ

        Victoria’s Secret, kurumsal dönüşüm stratejisinin bir parçası olarak New York Borsası'ndaki (NYSE) hisse kodunu da değiştirdi. Şirket, yıllardır kullandığı "VSCO" kodu yerine 2 Haziran itibarıyla "VSXY" koduyla işlem görmeye başladı. Şirket yönetimi, yeni kodun markanın kimliğini ve son dönemde yürüttüğü yeniden konumlandırma stratejisini daha iyi yansıttığını belirtti. Hisse kodu değişikliğinin hissedarlar açısından herhangi bir işlem gerektirmediği, şirket hisselerinin NYSE'de işlem görmeye devam edeceği ifade edildi.

