        Opel ve Citroen'den 'Takata' hava yastığı çağrısı

        Opel ve Citroen'den 'Takata' hava yastığı çağrısı

        Opel ve Citroen'den araç sahipleri için bir geri çağırma kampanyası başlatıldı. Her iki markanın Türkiye sitesinden yapılan açıklamada, Takata tarafından üretilen hava yastıklarının bozulma riski nedeniyle bazı modellerin geri çağrılmaya dahil edildiği kaydedildi

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 15:16 Güncelleme:
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor

        Stellantis bünyesindeki Opel ve Citroen, geniş çaplı bir geri çağırma kampanyası başlattı.

        Opel Türkiye'den yapılan açıklamada, Takata tarafından üretilen hava yastıklarının küresel geri çağrısının, dünya genelinde birçok otomobil markasını etkilerken, bazı Opel modellerini de kapsadığı kaydedildi.

        Bu kapsamda, 2005–2018 yılları arasında üretilen Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira modellerinin sürücü hava yastıkları değiştirilmesi adına bir geri çağırma başlatıldı.

        DS MODELLERİNİ DE KAPSIYOR

        Citroen Türkiye de, aynı kapsamda bir geri çağırma süreci başlattığını duyurdu.

        Fransız markanın geri çağırma kampanyasında ise 2009 ile 2017 yılları arasında üretilen C3, C4, DS3, DS4, DS5 modellerinin dahil edildiği belirtildi.

        Her iki markadan konuya dair yapılan açıklamada, araç sahiplerinin, şasi numaralarını (VIN) girerek aracının geri çağrıdan etkilenip etkilenmediğini sorgulayabilecekleri bildirildi.

        HAYATİ RİSK UYARISI

        Açıklamada, hava yastığı mekanizmalarında kullanılan kimyasal maddelerin özellikle sıcak ve nemli iklim koşullarına uzun süre maruz kalması durumunda zamanla bozulabileceği ifade edildi.

        Açıklamada, bu durumun kaza anında hava yastığının açılmasını engelleyebileceği veya parçalanmasına yol açabileceği, bunun da ciddi yaralanma veya hayati risk oluşturabileceği belirtiliyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray'dan 10 numara operasyonu!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Sevgilisiyle tatilde
