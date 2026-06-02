Opel ve Citroen'den 'Takata' hava yastığı çağrısı

Stellantis bünyesindeki Opel ve Citroen, geniş çaplı bir geri çağırma kampanyası başlattı.

Opel Türkiye'den yapılan açıklamada, Takata tarafından üretilen hava yastıklarının küresel geri çağrısının, dünya genelinde birçok otomobil markasını etkilerken, bazı Opel modellerini de kapsadığı kaydedildi.

Bu kapsamda, 2005–2018 yılları arasında üretilen Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira modellerinin sürücü hava yastıkları değiştirilmesi adına bir geri çağırma başlatıldı.

DS MODELLERİNİ DE KAPSIYOR

Citroen Türkiye de, aynı kapsamda bir geri çağırma süreci başlattığını duyurdu.

REKLAM

Fransız markanın geri çağırma kampanyasında ise 2009 ile 2017 yılları arasında üretilen C3, C4, DS3, DS4, DS5 modellerinin dahil edildiği belirtildi.

Her iki markadan konuya dair yapılan açıklamada, araç sahiplerinin, şasi numaralarını (VIN) girerek aracının geri çağrıdan etkilenip etkilenmediğini sorgulayabilecekleri bildirildi.

HAYATİ RİSK UYARISI

Açıklamada, hava yastığı mekanizmalarında kullanılan kimyasal maddelerin özellikle sıcak ve nemli iklim koşullarına uzun süre maruz kalması durumunda zamanla bozulabileceği ifade edildi.

Açıklamada, bu durumun kaza anında hava yastığının açılmasını engelleyebileceği veya parçalanmasına yol açabileceği, bunun da ciddi yaralanma veya hayati risk oluşturabileceği belirtiliyor.