Opel ve Citroen'den 'Takata' hava yastığı çağrısı
Opel ve Citroen'den araç sahipleri için bir geri çağırma kampanyası başlatıldı. Her iki markanın Türkiye sitesinden yapılan açıklamada, Takata tarafından üretilen hava yastıklarının bozulma riski nedeniyle bazı modellerin geri çağrılmaya dahil edildiği kaydedildi
Opel Türkiye'den yapılan açıklamada, Takata tarafından üretilen hava yastıklarının küresel geri çağrısının, dünya genelinde birçok otomobil markasını etkilerken, bazı Opel modellerini de kapsadığı kaydedildi.
Bu kapsamda, 2005–2018 yılları arasında üretilen Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira modellerinin sürücü hava yastıkları değiştirilmesi adına bir geri çağırma başlatıldı.
DS MODELLERİNİ DE KAPSIYOR
Citroen Türkiye de, aynı kapsamda bir geri çağırma süreci başlattığını duyurdu.
Fransız markanın geri çağırma kampanyasında ise 2009 ile 2017 yılları arasında üretilen C3, C4, DS3, DS4, DS5 modellerinin dahil edildiği belirtildi.
Her iki markadan konuya dair yapılan açıklamada, araç sahiplerinin, şasi numaralarını (VIN) girerek aracının geri çağrıdan etkilenip etkilenmediğini sorgulayabilecekleri bildirildi.
HAYATİ RİSK UYARISI
Açıklamada, hava yastığı mekanizmalarında kullanılan kimyasal maddelerin özellikle sıcak ve nemli iklim koşullarına uzun süre maruz kalması durumunda zamanla bozulabileceği ifade edildi.
Açıklamada, bu durumun kaza anında hava yastığının açılmasını engelleyebileceği veya parçalanmasına yol açabileceği, bunun da ciddi yaralanma veya hayati risk oluşturabileceği belirtiliyor.