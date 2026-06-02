Nesrin Cavadzade: Zamanımı alma, beni al!

Nesrin Cavadzade ile Kadir Taner Uçar, 4 Mayıs'ta hayatını birleştirmişti. Ünlü oyuncu, gözlerden uzak aşk yaşadığı Uçar ile Bodrum'da sade bir nikah töreniyle evlenmişti. Sürpriz nikah, Cavadzade'nin hayranlarını şaşırtmıştı.

Cavadzade, "Evlilik teklifinden bir ay sonra Bodrum’da nikah kıydık. Seda Sayan’ın tavsiyesi gibi oldu. Altıncı ayda teklif aldım. Önce nikah kıydık. Düğünümüz sonra olacak" dedi.

Seda Sayan, Cavadzade'nin bu açıklamalarını sosyal medya sayfasında paylaştı ve 'alkış' emojisini ekledi. Ünlü oyuncu daha sonra Seda Sayan'ın geçmişteki sözlerine atıfta bulundu ve eşiyle yer aldığı fotoğrafa, "Zamanımı alma, beni al!" notunu ekledi.

2022'de Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan, "Benim kocamın aklında yoktu evlilik. 'Olmaz, benimle evleneceksin, yoksa yok' dedim. 'Benim zamanımı alma beni al' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Cavadzade, geçmişte verdiği bir röportajda da, "Evlenince hemen çocuk sahibi olmayı planlıyorum. Hayatta en çok istediğim şey anne olmak" demişti.