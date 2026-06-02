        Haberler Gündem 3. Sayfa Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü! | Son dakika haberleri

        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!

        Ankara'da nişanlısıyla yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşerek ölen Türkan Biçer'in düşme anı görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Biçer'in yaklaşık 1,5 dakika balkonda asılı kaldığı ve ardından aşağı düştüğü anlar yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 17:35 Güncelleme:
        Ankara'da nişanlısıyla yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in (30), düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre görüntüde, Türkan Biçer'in yaklaşık 1,5 dakika balkonda asılı kaldığı ve ardından aşağı düştüğü anlar yer aldı.

        Türkan Biçer, 25 Mart'ta nişanlısı Fatih Özşen (46) ile yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp, yaşamını yitirdi. Yerde çıplak halde bulunan Biçer'in cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, nişanlısı Fatih Özşen gözaltına alındı. Türkan Biçer'in cenazesi toprağa verilirken, Fatih Özşen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Türkan Biçer'in ölümüne ilişkin daha önce dosyaya giren bina içi güvenlik kayıtlarının ardından, olay anına ilişkin yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde Biçer'in düşmeden önce balkonda yaşanan arbede ve düşüş anı yer aldı.

        Biçer'in arbede sonrasında balkonda yaklaşık 1,5 dakika asılı kaldığı ve ardından aşağı düştüğü görüldü. Biçer'in nişanlısıyla binaya girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de dosyada yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

