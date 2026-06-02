Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası: İki teklifi de duyurdular!
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Barcelona ile yollarını ayıran Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile görüştüğü öne sürüldü. Polonyalı golcüye yapılan teklif duyurulurken İtalyan basını Safi'nin bir diğer hedefinin ise teknik direktör Antonio Conte olduğunu ve teklifte bulunulduğunu yazdı. İşte yaşanan son gelişmeler...
6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Dünya yıldızlarının gündeme geldiği bu süreçte Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin Barcelona'dan ayrılan 37 yaşındaki Polonyalı yıldız Robert Lewandowski ile görüştüğü iddia edilmişti.
Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'ye teklif sundu.
YILLIK 10 MİLYON EURO
Hakan Safi'nin Polonyalı golcüye yıllık 10 milyon Euro ile birlikte iki yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.
FABRIZIO ROMANO DA YAZDI
Bir diğer ünlü gazeteci Fabrizio Romano da Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin Robert Lewandowski'yi bedelsiz transfer etmek istediğini belirtti.
Lewandowski'nin tüm seçenekleri değerlendirken, menajer ekibiyle ilk temasların kurulduğu aktarıldı.
Barcelona'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 37 yaşındaki Lewandowski, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.
EŞİNDEN HEYECANLANDIRAN YANIT
Robert Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir yanıt verdi.
Bir takipçisinin, "Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna kısa ve net şekilde yanıt veren Anna Lewandowska, "Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.
Bu cevap kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarını da yeniden gündemin zirvesine taşıdı.
CONTE BOMBASI!
İtalyan basınından bir başka iddia da Antonio Conte için geldi.
Corriere dello Sport'un haberine göre Antonio Conte, Hakan Safi'nin yıllık 15 milyon Euro'luk teklifini değerlendirmeye aldı.
Ancak Hakan Safi'nin teklifinin, Conte'nin aldığı tek teklif olmadığı da aktarıldı. İtalyan teknik adama Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu ifade edildi.