Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir kişi eşini odunla döverek öldürdü.

İHA'nın haberine göre olay saat 14.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halis Pekin (27) bilinmeyen bir nedenle eşi Arzu Pekin ile (26) evlerinin önündeki odun istiflenen alanda tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Pekin eşini odunla döverek öldürdü. Ardından da kendisine ait kamyonet ile olay yerinden kaçtı. Saldırgana ait kamyonet ilçe dışında Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarından terk edilmiş halde bulunurken, Pekin'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Arzu Pekin'in cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.