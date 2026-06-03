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        Haberler Gündem Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak

        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada Türkiye genelinde toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 17:46 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak

        Adalet Bakaın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin daha da artırılması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

        Mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve yargılamaların makul sürede sonuçlanmasını amaçladıklarını ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla; 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hakimliği, 4 İnfaz Hakimliği, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi ve 16 Tüketici Mahkemesi olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir.

        Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum"

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        #Akın Gürlek
        #140 yeni mahkeme
        #haberler
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