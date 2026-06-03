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        Haberler Ekonomi Sigorta Sigorta primleri dünyada Türkiye'nin 3 katı

        Sigorta primleri dünyada Türkiye'nin 3 katı

        Corpus Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karayel, 100 metrekare bir evin sigorta karşılığının içindeki eşya ile birlikte 4 milyon lira civarında olduğunu dile getirerek, bu konutun DASK ve konut sigortasınının toplam priminin 10-12 bin lira civarında olacağını söyledi. Karayel, aylık bin TL civarındaki sigorta priminin dünya ile karşılaştırıldığını bu rakamların en az 3 katı olduğunu ifade ederek, "Evin değeri ile karşılaştırdığımızda binde 3'e denk geliyor. Sigortaya bir masraf değil gereklilik olarak bakmamız lazım" diye konuştu.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 16:59 Güncelleme:
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        Sigorta masraf değil

        Sigorta Sayfası programına katılan Corpus Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karayel, 100 metrekare bir evin sigorta karşılığının içindeki eşya ile birlikte 4 milyon lira civarında olduğunu dile getirerek, bu konutun DASK ve konut sigortasının toplam priminin 10-12 bin lira civarında olacağını söyledi. Karayel, aylık bin TL civarındaki sigorta priminin dünya ile karşılaştırıldığını bu rakamların en az 3 katı olduğunu ifade ederek, "Evin değeri ile karşılaştırdığımızda binde 3'e denk geliyor. Sigortaya bir masraf değil gereklilik olarak bakmamız lazım" diye konuştu.

        SİGORTACILIK SIKIŞMIŞLIĞI AŞTI

        Karayel, sigortacılığın 2026'nın ilk çeyreğinde ekonomiye 3,3 trilyon liralık katkı sağladığını belirterek, buna karşı 1.3 katrilyon liralık varlığın sigorta ile güvence altına alındığını belirtti. Karayel, rakamların ekonominin sürdürülebilirliğine sektörün katkısını gösterdiğini kaydederek, "2025 yılını 1.2 trilyon lira prim üretimi ile kapattık. Bunun karşılığı 30 milyar dolar civarında. Yıllardır sektör 10 milyar dolar civarına sıkışmış durumdaydık. Son 2 yıldır bu sıkışmışlığı aştık" dedi.

        Sigortacılıkta koruma açığına dikkat çeken Karayel, zorunlu olmasına rağmen trafik ve sigortalılık oranı yüzde 33'ler civarında kalan kaskoya değinerek, diğer yandan sigortalılık oranı düşük olduğu için özellikle Maraş depremlerde 110 milyar dolarlık hasarın ancak 5,5 milyar dolarının sigortacılar tarafından karşılandığını oysa dünya ölçeğinde sigortalılık oranı olması halinde yaklaşık 50 milyar dolarının ülkeye yük olmadan dünya sigorta sistemi tarafından karşılanmış olacağını ifade etti.

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        #sigorta
        #kasko
        #sağlık sigortası
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