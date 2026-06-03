Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti

ABD Başkanı Trump, katıldığı bir podcast programında İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini söyleyen Trump, "Görüşmelere İran lideri Ayetullah Hamaney de katıldı. Müzakerelere onay verdi. Hamaney'le bir noktada muhtemelen görüşeceğiz" dedi.

Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmamasının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu söylüyordu.

ABD enflasyonunun çok yüksek olmadığını savunan Trump, "İran Savaşı bitince enerji fiyatları da düşecek. Çok uzak olmayan bir gelecekte düşecek" açıklamasını yaptı.

Trump ayrıca İran'daki durumun hızla değiştiğini ve sonucun çok iyi olacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da eleştiren Trump, İsrail'in Lübnan'la çatışmasından rahatsız olduğunu ifade etti. Trump, Netanyahu'yla öfkeli bir tonda konuştuğunu söyledi.