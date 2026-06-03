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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 8 kişi ölmüştü! Katliam gibi kazayla ilgili Pamukkale Turizm'den açıklama | Son dakika haberleri

        8 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazayla ilgili firmadan açıklama!

        Denizli'de, geçen pazar yaşanan ve 8 kişinin yanarak can verdiği, 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs firması Pamukkale Turizm'den açıklama yapıldı. Şoförün deneyimli, aracın ise denetimlerinin eksik olmadığı belirtilen açıklamada, "10 numara yağ" diye tabir edilen yakıtın kullanıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edildi. İşte o açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 11:35 Güncelleme:
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        8 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazayla ilgili firmadan açıklama!

        Pamukkale Turizm, pazar günü biri bebek 8 kişinin yanarak öldüğü 33 kişinin de yaralandığı Aydın-Denizli otoyolu, Sarayköy mevkisindeki kaza ile ilgili açıklama yaptı.

        "PAYLAŞMA SORUMLULUĞU HİSSEDİYORUZ"

        Firma, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle bugüne kadar açıklama yapmadığını belirtti. Kaza sonrası önceliğin vefat eden ve yaralanan vatandaşlarla verildiğini belirten firma “Bazı bilgileri kamuoyu ile paylaşma sorumluluğu hissediyoruz diyerek otobüs ve şoförle ilgili şu açıklamaları yaptı:

        “10 NUMARA YAĞ YOK, LASTİKLER YENİ”

        Kazaya karışan araç,

        · Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde 24.02.2026 tarihinde filomuza sözleşmeli araç olarak dahil edilmiştir.

        · Araç muayene işlemlerinden 03.03.2026 tarihinde geçmiştir.

        · Periyodik bakımını 23.03.2026 tarihinde Mercedes-Benz yetkili servisinde gerçekleştirmiştir.

        · Araç Takip Sistemi, filomuzdaki tüm araçlarda olduğu gibi söz konusu araçta da aktif olarak kullanılmaktadır. Sistem kayıtlarına göre araç, sefer boyunca ve kaza anında hız limitleri içerisinde seyretmiştir.

        · Kamuoyunda yer alan, araçta “10 numara yağ” şeklinde tabir edilen yakıtın kullanıldığı yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Araç yakıt ikmalini 30.05.2026’da sefer öncesinde Shell istasyonundan gerçekleştirmiştir.

        . Aracın lastikleri Bridgeston marka olup 12.05.2026 tarihinde yenilenmiştir.

        · Trafik sigortası, kasko sigortası ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortaları dahil olmak üzere tüm yasal sigortaları eksiksiz şekilde yürürlüktedir.

        · Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlarda olduğu gibi, araç her terminal çıkışında güvenlik güçleri ve Ulaştırma Bakanlığı ekiplerince gerçekleştirilen rutin denetimlerden geçmiş; sürücü belgeleri, çalışma süreleri ve takograf kayıtlarına ilişkin kontroller yapılmıştır.

        · Aracı kullanan ve hayatını kaybeden kaptanımız 50 yaşında olup 28 yıllık mesleki deneyime sahiptir. Zorunlu olan SRC ve psikoteknik belgeleri aktif, gecerli ve eksiksiz olup yasal olarak görev yapmasına engel herhangi bir durumu bulunmamaktadır.

        Özetle; kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, kazaya karışan aracın hizmete alınması, bakım, muayene, sigorta ve denetim süreçlerine ilişkin kayıtlar tam ve eksiksiz olup; belgeleriyle birlikte ilgili makamlarla paylaşılmaktadır.

        Kazanın kesin nedeni hakkında resmi makamların yürüttüğü çalışmalar halen devam etmekte olup, sonuçlandırılmış bir tespit bulunmamaktadır.”

        ŞOFÖR RAHATSIZLANDI MI?

        Şoförün direksiyon başındayken rahatsızlanıp rahatsızlanmadığının henüz anlaşılamadığını belirten Pamukkale Turizm şu açıklamaları yaptı:

        “Sürücünün seyir halinde araç hâkimiyetini etkileyebilecek bir sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı, araçta kaza öncesinde herhangi bir yangın veya duman oluşumunun meydana gelip gelmediği ve bu durumların kazaya etkisinin bulunup bulunmadığı dahil olmak üzere tüm ihtimaller yetkili kurumlar tarafından teknik ve adli yönleriyle değerlendirilmektedir. Bu kapsamda sürücünün sağlık durumuna ilişkin otopsi incelemeleri de devam etmekte olup nihai sonuçlar henüz açıklanmamıştır.

        İNCELEME ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYORUZ

        Pamukkale Turizm olarak kaza nedeninin ortaya çıkarılması için yürütülen teknik ve adli incelemeler kapsamında gerekli tüm bilgi ve belgeleri ilgili makamlarla paylaşmakta, yürütülen çalışmalara tam destek vermekteyiz.

        Resmi süreçler tamamlandığında, elde edilen sonuçlar doğrultusunda kamuoyunu aynı şeffaflıkla bilgilendirmeye devam edeceğiz. Üzücü kaza nedeniyle gerçekleşen kayıpları geri getirmemiz mümkün değildir. Ancak bu acı olaydan etkilenen yolcularımızın ve ailelerinin yanında olmaya, ihtiyaç duydukları her konuda destek vermeye devam edeceğiz.”

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