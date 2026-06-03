Gaziantep'te mezarlıkta bir cenazede denk gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, çok sayıda araç mermi isabet etmesi sonucu hasar aldı. Yoğun silah seslerinin duyulduğu panik anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, Şehitkamil ilçesi Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakipoğlu Camii bahçesinde meydana geldi.

TARTIŞMA DEHŞETE DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile bir cenazede karşılaştı. Husumetli aileler arasında cenaze sırasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

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Kavga sırasında tarafların silah kullanması sonucu 2 kişi yaralandı, çok sayıda araç mermi isabet etmesi sonucu hasar aldı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Silahlı kavga anları ve yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoğun silah sesleri ve çevredekilerin panikle sağa sola kaçma anları yer aldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.