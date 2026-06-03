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        Haberler Dünyadan Mickey Rourke 28 yıl sonra eski eşi Carre Otis'ten özür diledi

        Mickey Rourke 28 yıl sonra eski eşi Carre Otis'ten özür diledi

        Mickey Rourke, 1990'lı yıllarda altı yıl evli kaldığı ve şiddet dolu, çalkantılı bir evlilik yaşadığı eski eşi Carre Otis'ten özür diledi: Çok pişmanım!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        28 yıl sonra eski eşinden özür diledi

        Mickey Rourke, bir dönemin en ünlü modelleri arasında yer alan eski eşi Carre Otis ile olan sancılı boşanmasına değindi ve yıllar sonra, çalkantılı evlilikleri için özür diledi.

        Ünlü oyuncu, sosyal medyada, eski eşi hakkında uzun bir not paylaşarak, "Yanlış kız, onun suçu değil, tamamen benim hatam. Yıllarca aptallık ettim, hiçbiri onun suçu değil, sadece şuursuzca, korkunç bir hata yaptım. Çok pişmanım, onun suçu değil, tamamen benim suçum" sözlerini kullandı.

        73 yaşındaki oyuncu, 1992'den 1998'e kadar, şimdi 57 yaşında olan ünlü kapak kızı Otis'le evli kaldı. İkili, 1989'da gösterime giren, Zalman King'in yönettiği 'Vahşi Orkide' filminde tanışmıştı.

        Evlilikleri inişli çıkışlı birçok dönem geçirdi ve Rourke, 1994'te eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Rourke'un güvenlik amacıyla yanında taşıdığı silahın çantasında kazara ateş alması sonucu Otis, göğsünden vuruldu.

        Otis, 2011 yılında yayımlanan 'Beauty, Disrupted: A Memoir' adlı kitabında zorlu evliliğini anlatırken, kalbine çok yakın bir mesafeden silahla vurulmasına da değinmişti. "Santa Fe'de bir film setindeydik, Mickey çalışıyordu ve korkunç bir kaza oldu" diyen Otis, "Bir silah vardı, onun silahı, bir çantanın içindeydi" ifadesini kullanmıştı. Olay, Otis'in çantayı yere atması sonucu silahın ateş almasıyla gerçekleşmişti. Otis, "Kurşun omzumdan çıktı. Kemiklerime isabet etmemesi inanılmaz bir şanstı" demişti.

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        Otis, 1992'de Rourke ile kavganın fiziksel bir boyuta dönüştüğünü, uğradığı şiddet nedeniyle uyuşturucuya yöneldiğini anlatmıştı.

        Geçmişi iniş çıkışlarla dolu olan Otis, genç yaşta modellik dünyasına girdiğinde anoreksiya hastalığına yakalandığını, daha sonra kalbinde delikler oluştuğunu söylemişti.

        Otis ayrıca, 17 yaşında Paris'te menajeri tarafından tecavüze uğradığını da kitabında ayrıntılı olarak anlatmıştı.

        2012'de, modellerin çalışma koşullarını ve haklarını iyileştirmeye çalışan, kâr amacı gütmeyen Model İttifakı adlı kuruluşun bir üyesi olan Otis, aynı zamanda ABD'de Ulusal Yeme Bozuklukları Derneği'nin Büyükelçiler Konseyi'nde de görev yapıyor. Bir röportajında, "Cinsel şiddet ve tecavüzün yaşandığı bir geçmişten geliyorum ve bunu tersine çevirip genç kadınları güçlendirmenin bir yolunu bulmalıyız. Birçok zorluğun üstesinden gelmiştim ve yalanlardan değil, dürüstlükten yola çıkmıştım. Başka bir hayattı. Bir gün çocuklarımla dürüst bir konuşma yapacağım. Bu çok şaibeli bir sektör, yetişkinlerin yaşadığı sorunlar reşit olmayanları da kapsıyor" demişti.

        Model, 2005 yılından bu yana Matthew Sutton ile evli ve iki kız annesi.

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