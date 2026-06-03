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        Avrupalı devleri geride bıraktık

        Dijital altyapı hamleleriyle müze ziyaretçi sayısını, % 12.3 artırarak; Fransa, İtalya ve İngiltere gibi Avrupa devlerini geride bırakan Türkiye, geleneksel koruma anlayışını teknoloji yönetimiyle birleştirerek dünyada parmakla gösterilen bir model oluşturdu

        Giriş: 03 Haziran 2026 - 08:04 Güncelleme:
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        Avrupalı devleri geride bıraktık

        Türkiye, yüzyıllardır üzerinde barındırdığı medeniyetlerin katmanlarıyla dünyanın en büyük açık hava müzesi konumunda. Ancak uzun yıllar boyunca bu zenginlik, halk nezdinde hak ettiği gündelik ilgiyi tam anlamıyla görememiş; müzeler daha çok okul gezilerinin zorunlu durakları ya da yabancı turistlerin rotaları olarak algılandı. Son yıllarda ise bu algıda radikal ve sevindirici bir kırılma yaşanıyor; müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı katlanarak artıyor.

        Bu yükseliş grafiği, Türkiye'nin müzelere olan ilginin artması ve çağın gereği olarak tarihi ve kültürel mirasını koruma misyonunu, küresel ölçekte parmakla gösterilen bir teknoloji yönetimine dönüştürmesiyle doğrudan ilişkili. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Müze ve Ören Yerleri Dijital Dönüşüm Projesi', kimlik kartlarının müze karta entegre edilmesiyle yeni, pratik ve son derece stratejik bir faza geçti.

        Bu stratejik bir fazın ilk adımı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında Türkiye'nin kültürel mirasını geleceğe taşıyacak dev bir iş birliğine imza atılmasıyla müze ve ören yerlerinde uçtan uca dijital dönüşüm süreci resmen başladı.

        "SON DERECE KOLAYLAŞTIRACAK"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada konuyla ilgili olarak şunları söyledi: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını müze karta dönüştürerek doğrudan geçiş özelliği kazandırıyoruz. Sistem şöyle işleyecek; E-Devlet ve mobil uygulama üzerinden kimlik tanımlama yapılacak ve vatandaşlarımız müze kart ücretini ödedikten sonra direkt sıra beklemeden kimliğini okutarak geçecek. Bu uygulama vatandaşlarımızın kültürel mekanlarımıza erişimini son derece kolaylaştıracak.

        REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

        Son veriler, Türkiye'nin kültür mirasını erişilebilir kılma ve tabana yayma politikasında rakiplerine kıyasla çarpıcı bir başarı grafiği çizdiğini ortaya koyuyor. Türkiye'deki müze ve ören yerleri, milli saraylarla özel müzelerin toplam ziyaretçi trafiği, dijital altyapı yatırımları ve entegre biletleme sistemlerinin de katkısıyla rekor seviyelere ulaştı.

        TÜRKİYE MÜZE VE ÖREN YERİ ZİYARETÇİ SAYISI

        • 2023… 55.7 milyon

        • 2024… 62.6 milyon

        ♦ Artış… % 12.3

        2024'te;

        • Bakanlığa Bağlı Müze ve Ören Yerleri... 32.881.584

        • Milli Saraylar... 9.999.370

        • Özel Müzeler... 19.774.549

        % 533 ARTTI

        Bu büyümenin arkasındaki en büyük katalizörlerden biri, şüphesiz kültür rotalarını yerli ziyaretçi için bir lüks olmaktan çıkarıp günlük yaşamın parçası haline getiren müze kart uygulaması...

        Uygulamanın başladığı 2017'de 1.065.966 adet olan müze kart satışı, dijitalleşme hamleleri, online edinim kolaylığı ve genişletilen kapsamı sayesinde 2025'te; 6.744.945 seviyesine ulaştı. Kültüre erişimde dijitalleşmenin ve doğru fiyatlandırma politikasının gücünü gösteren bu durum, müze kart satışlarında % 533 gibi muazzam bir artış anlamına geliyor.

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        AVRUPA İLE KIYASLAMA

        Türkiye'nin yakaladığı çift haneli büyüme trendi, kültür turizminin geleneksel devleri olan Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında çok daha anlamlı bir vizyon sunuyor. Küresel ölçekte doymuş pazarlara sahip olan Avrupa genelinde büyüme oranları minimal kalırken veya dönemsel organizasyonlara bağımlılık gösterirken, Türkiye sürdürülebilir bir ivme sergiliyor.

        BAŞLICA AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ MÜZE ZİYARETÇİ SAYILARI

        ALMANYA

        • 2023… 106 milyon

        • 2024… 107.4 milyon

        ♦ Artış… % 1.3

        FRANSA

        • 2023… 73.2 milyon

        • 2024… 100 milyon (2024 Paris Olimpiyatları'nın etkisi bulunuyor)

        ♦ Artış… % 36.6

        İSPANYA

        • 2023… 64.9 milyon

        • 2024... 68 milyon

        ♦ Artış… % 4.7

        İTALYA

        • 2023… 57.7 milyon

        • 2024… 60.8 milyon

        ♦ Artış… % 5.3

        İNGİLTERE

        • 2023… 52 milyon

        • 2024… 50.6 milyon

        ♦ Azalış… % 2.7

        YUNANİSTAN

        • 2023… 19.2 milyon

        • 2024… 20.7 milyon

        ♦ Artış… % 7.8

        * Bazı ülkelerin 2025 verileri henüz açıklanmadığı için karşılaştırmalar, 2024 verileri üzerinden yapıldı.

        * Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı, 2025'te % 6.1 artarak; 34.908.660'a ulaştı.

        Avrupa tablosu incelendiğinde; Almanya ve İtalya gibi devlerin büyüme hızının durağanlaştığı, İngiltere'nin ise % 2.7'lik bir azalışla kan kaybettiği görülüyor. Fransa'da yaşanan % 36.6'lık devasa sıçrama ise tamamen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın getirdiği küresel turist akınından kaynaklanan dönemsel bir etki.

        Dünyanın en çok ziyaret edilen sanat ve kültür müzesi olan Paris'teki Louvre Müzesi, 2024'te 8.7 milyon ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçi kitlesinin yaklaşık % 77'sini yabancı turistler oluşturdu.
        Dünyanın en çok ziyaret edilen sanat ve kültür müzesi olan Paris'teki Louvre Müzesi, 2024'te 8.7 milyon ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçi kitlesinin yaklaşık % 77'sini yabancı turistler oluşturdu.

        Buna karşın Türkiye, arkasına büyük bir spor organizasyonu rüzgarı almadan, tamamen kendi kurumsal altyapısını dönüştürerek, arkeolojik kazılardaki liderliğini ve kültürel görünürlüğünü artırarak net bir % 12.3 oranında büyüme kaydetti. Üstelik toplam hacimde İtalya ve İngiltere gibi destinasyonları geride bırakmayı başardı.

        İstanbul Arkeoloji Müzesi
        İstanbul Arkeoloji Müzesi

        Sonuç olarak, müzelerdeki ziyaretçi sayısının daha da artırılmasının hedeflenmesi adına geliştirilen 'Müze ve Ören Yerleri Dijital Dönüşüm Projesi', sadece gişelerdeki kuyrukları azaltan bir biletleme reformu değil. Bu model sayesinde Türkiye, dünyadaki kültürel trendleri sadece takip eden değil; hızı, lojistiği ve erişilebilirliği yöneten bir oyuncu konumunda yer alıyor. Ziyaretçi sayılarındaki bu niceliksel başarı, yakın gelecekte niteliksel bir kültürel koruma bilincine ve daha yüksek turizm gelirlerine kapı aralayacaktır. Avrupa durağan bir koruma refleksiyle hareket ederken, Türkiye'nin dijitalleşmeyle mirasını geleceğe taşıma stratejisi, önümüzdeki yıllarda da küresel kültür arenasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam edeceğini gösteriyor.

        KURBAN BAYRAMINDA YOĞUN İLGİ

        Kurban Bayramı tatilinde Türkiye’nin kültürel mirasına yönelik ilgi dikkat çekici seviyelere ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinde 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçi ağırlanırken Efes, Hierapolis, Göbeklitepe, Zelve-Paşabağlar ve Zeugma Mozaik Müzesi, en çok tercih edilen kültür durakları arasında yer aldı.

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        #Müze ve Ören Yerleri Dijital Dönüşüm Projesi
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