Avrupa ülkesinden turistlere özel 'hazine avı': 20 bin euroluk altın gizlediler

CNN Travel'da yer alan habere göre, Finlandiya'nın Lapland bölgesinde bulunan Levi turizm merkezi, yaz sezonunda ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla 'Midnight Sun Hunt' (Gece Yarısı Güneşi Avı) adıyla bir etkinlik başlattı. Etkinlik kapsamında, bölgedeki yürüyüş rotaları ve turistik noktaların arasına 20 bin euro (yaklaşık 1 milyon 68 bin TL) değerinde gerçek bir altın külçesi gizlendi.

Yapılan açıklamaya göre, katılımcılar ilk ipucuna ve kayıt işlemlerine danışma merkezinden ulaşabilecek. Yaz mevsimi boyunca belirli aralıklarla yeni ipuçlarının paylaşılacağı ve son ipucunun 22 Ağustos'ta duyurulacağı belirtildi. Katılımcıların, ipuçlarını takip ederek bölgedeki yerel mekanları ve doğal rotaları da keşfetmesi hedefleniyor.

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SÖNÜK GEÇEN YAZ SEZONU POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLECEK

Levi kış turizmi, kayak merkezleri ve Kuzey Işıkları ile Avrupa'nın önde gelen kış destinasyonlarından biri olarak biliniyor.

Levi'ın pazarlama ve yönetim şirketi Visit Levi CEO'su Satu Pesonen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgenin kış turizminde küresel çapta tanındığını ancak 24 saat gündüz yaşanan 'gece yarısı güneşi' dönemindeki yaz potansiyelinin henüz yeterince keşfedilmediğini belirtti.

Pesonen, bu etkinlikle ziyaretçilere yaz aylarında bölgeyi ziyaret etmeleri için yeni bir gerekçe sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

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DOĞAL YAŞAM VE DOKUNUN KORUNMASI ŞARTI

Organizasyon yetkilileri, etkinlik süresince çevreye zarar verilmemesi konusunda kesin kurallar uygulandığını bildirdi.

Katılımcıların yalnızca belirlenen yasal sınırlar ve rotalar dahilinde hareket etmesi gerekiyor. Ayrıca, saklanan altını bulmak için herhangi bir kazı çalışması yapılmasına veya doğal araziye fiziki müdahalede bulunulmasına izin verilmiyor.

Altının, doğaya zarar vermeyecek bir biçimde, sadece ipuçlarının takibiyle bulunabilecek şekilde yerleştirildiği vurgulandı.

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