Meteoroloji'den açıklama! Bir yanda sağanak bir yanda sıcak hava
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Özellikle Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.