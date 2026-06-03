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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA! Meteoroloji'den açıklama! Bir yanda sağanak bir yanda sıcak hava - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Bir yanda sağanak bir yanda sıcak hava

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Özellikle Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 07:19 Güncelleme:
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        Bir yanda sağanak bir yanda sıcak hava

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 31°

        Ankara

        Sağanak Yağış 27°

        İzmir

        Güneşli 31°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 23°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Kısmen Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 31°

        Gaziantep

        Güneşli 30°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 22°

        Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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