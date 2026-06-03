Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 31° Ankara Sağanak Yağış 27° İzmir Güneşli 31° Antalya Güneşli 26° Trabzon Kısmen Güneşli 23° Bursa Güneşli 30° Adana Kısmen Güneşli 29° Diyarbakır Parçalı Bulutlu 31° Gaziantep Güneşli 30° Ağrı Sağanak Yağış 22°

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.