        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella HT Spor'a konuştu: İlk hedefimiz gruptan çıkmak!

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, HT Spor'a konuk oldu. Yetenekli bir kadroya sahip olduğunu ve forvetsiz oynamayı isteyen biri olmadığını dile getiren İtalyan çalıştırıcı, ilk hedefin gruptan çıkmak olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 20:01 Güncelleme:
        HT Spor özel röportajlarına devam ediyor... 24 yıllık hasreti sona erdirerek Dünya Kupası bileti alan A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'na sayılı günler kala HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu...

        "BİR DÖNEMİN SONUNU TEMSİL ETTİK"

        Aslında o gün çok güçlü duygular yaşadık; çünkü bir dönemin sonunu temsil ettik. O hedefe ulaşmak için çok uğraştık, çok çalıştık. Federasyonun aile ortamını sağlayabilmesi ve bizimle birlikte bu yolda yürüyebilmesi çok önemliydi. Futbolcuların gösterdiği fedakârlığın karşılığını alabilmesi de bizim için son derece değerliydi.

        "BÜYÜK BİR DUYGU PATLAMASI YAŞADIK"

        Romanya maçından sonra bir adım kalmıştı. Dünya Kupası'na bir adım kala hiçbir şekilde paniğe kapılmaya gerek yoktu. Biz hedefimizi belirlemiştik. Kosova maçında örnek bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim. Futbolcularımız inanılmaz bir maç oynadılar. Bildiğiniz gibi maç öncesinde ve maç sırasında birçok olay yaşandı. Buna rağmen atmosferi iyi yönettik ve adapte olduk. Son düdüğün çalmasıyla birlikte de büyük bir duygu patlaması yaşadık.

        "YETENEKLİ BİR KADROYA SAHİBİZ"

        Geçmişten konuşmayı seven biri değilim; eskiden ne yaptılar, ne ettiler bakmıyorum. Nasıl oldu, 24 sene önceye de bakmıyorum. Ben sadece bizim neler yapabildiğimizi söyleyebilirim. Öncelikle futbolcularımızın yeteneğinden bahsedebiliriz. Yetenekli bir kadroya sahibiz. Sonrasında bir grup oluşturmanız gerekiyor. Bir kadro mühendisliğine ihtiyacınız var.

        "BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN İNSANİ İLİŞKİLER"

        Oyuncularımın düşünceleri beni çok mutlu ediyor. Kalplerinden gelerek konuştuklarını biliyorum. Ben de onlardan bahsederken hissettiklerimi paylaşıyorum hep. Futbol bir sonuç oyunu. Bazen kaybedebilirsiniz, her zaman kazanamazsınız. Benim için en önemlisi insani ilişkilerdir.

        "AVUSTRALYA DİSİPLİNLİ BİR TAKIM"

        Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon. Tüm duyguları daha geniş bir şekilde hissettirir. Avrupa Şampiyonası’na nazaran çok daha farklı duygular yaşarsınız; daha geniş bir kapasitede deneyimlersiniz. Avustralya ise çok kompakt ve disiplinli oynayan bir takım. Zorlu bir rakip. Dünya Kupası alışkanlıkları var. Biraz Kosova’ya benziyorlar, Kuzey Makedonya’ya da benziyorlar. Bu yüzden onlarla hazırlık maçı yapmak istedik.

        "İLK HEDEFİM GRUPTAN ÇIKABİLMEK"

        Benim ilk hedefim, tüm futbolcularıma formunun zirvesinde sahip olabilmek. Son dönemlerde devamlılık konusunda, antrenmanlarda da bazı oyuncularımızın sorunları var. Ben adım adım ilerleyen bir insanım. İlk hedefim öncelikle gruptan çıkabilmek. Ondan sonrasında ise adım adım ilerlemek. Umarım istediğimiz tüm hedeflere ulaşırız.

        "BİR AN SEÇERSEM KOSOVA MAÇININ SON DÜDÜĞÜ OLUR"

        Devamlılığı olan bir yolculuk yaptık bugüne kadar. Avrupa Şampiyonası’na katılmak biraz komplikeydi ve grubu birincilikle bitirmeyi başardık. Sonrasında ise Avrupa Şampiyonası’nda çok iyi bir performans gösterdik diyebilirim. Belki son maçta bazı şeyler oldu ama gerçekten çok güzel duygular yaşadık. Bir enstantane seçmem gerekirse, Kosova maçının son düdüğü olur. Çünkü verdiğimiz emeklerin karşılığını aldığımız ve hedeflediğimiz Dünya Kupası’na katıldığımız gündü.

        "HERKESİ MEMNUN ETMEK İMKANSIZDIR"

        Herkesi memnun etmek imkânsızdır. Ben milli takım hocası olarak kararlarımı her zaman takımın faydasını düşünerek veriyorum. Oyuncularımızın bu sistemle daha verimli olduğunu düşünüyorum.

        "FORVETSİZ OYNAMAK İSTEYEN BİRİ DEĞİLİM"

        Ben forvetsiz oynamak isteyen biri değilim. Olsa tabii ki değerlendirmek isterim, bunu da söyleyeyim. Bulunduğumuz ortamlarda en iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesiyle her seferinde hareket ettim. Aslında çok yakın bir örnek var; PSG geçen sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Dembele o takımda forvet oynuyor, normalde kanat oyuncusu. Ballon d’Or’u da kazandı.

        CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı

        MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'de CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.  

        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
