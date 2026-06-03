Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk sözleri: İstediğimiz her oyuncuyu alırız!

"F.BAHÇE'DEKİ BAŞARISIZLIĞI ÖNLEMEK İSTİYORUZ"

Yönetim kurulunun kendi işlerinde başarılı insanlardan oluştuğunu ifade ederek, sarı-lacivertlilerin lig şampiyonu olması gerektiğine dikkat çekti. Yıldırım, "Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor. Bizde maalesef şampiyon olamadığın zaman kayıplarımız oluyor. Bu kayıplar nedir; önce taraftar kaybı oluyor. Çocuklar ailede baskı görmezse babasının tuttuğu takımı takip etmiyor. Çocuğu rahat bırakırsanız Türkiye’de kim başarılıysa oraya kayma yapıyor ve o takımla büyüyor. Bizim başarılı olmamız lazım. Eğer şampiyon olmadığınız takdirde bütün geleceğin gençlerini kaybedersiniz. Bunu kırmak için hem lider, hem akıl, hem iyi bir yönetim; yönetimde maddi kaynakları iyi olan insanlar bir araya gelip Fenerbahçe’deki bu başarısızlığı önlemek istiyoruz." dedi.