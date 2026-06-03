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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk sözleri: İstediğimiz her oyuncuyu alırız!

        Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk sözleri: İstediğimiz her oyuncuyu alırız!

        Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olan Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'dan faydalanılamadığını ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklarını belirten Yıldırım, bu sezon şampiyon olacaklarını dile getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 00:00 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

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        "F.BAHÇE'DEKİ BAŞARISIZLIĞI ÖNLEMEK İSTİYORUZ"

        Yönetim kurulunun kendi işlerinde başarılı insanlardan oluştuğunu ifade ederek, sarı-lacivertlilerin lig şampiyonu olması gerektiğine dikkat çekti. Yıldırım, "Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor. Bizde maalesef şampiyon olamadığın zaman kayıplarımız oluyor. Bu kayıplar nedir; önce taraftar kaybı oluyor. Çocuklar ailede baskı görmezse babasının tuttuğu takımı takip etmiyor. Çocuğu rahat bırakırsanız Türkiye’de kim başarılıysa oraya kayma yapıyor ve o takımla büyüyor. Bizim başarılı olmamız lazım. Eğer şampiyon olmadığınız takdirde bütün geleceğin gençlerini kaybedersiniz. Bunu kırmak için hem lider, hem akıl, hem iyi bir yönetim; yönetimde maddi kaynakları iyi olan insanlar bir araya gelip Fenerbahçe’deki bu başarısızlığı önlemek istiyoruz." dedi.

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        Yönetimindeki insanlara dikkat çeken Yıldırım, "Bizden sonra da bu yönetimin içinden başkan, divan başkanı veya federasyon başkanları çıkacaktır. Bu insanlar iş hayatında da zaten başarılılar. İyi bir yönetim var. Tecrübe olarak ben varım. Akıl da hem bende hem bu yönetimde. Bu işe dur diyebilecek bir ekip olduğumuz için talip olduk" ifadelerini kullandı.

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        "MOURINHO'DAN FAYDALANAMADIK"

        Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho konusunda görüşlerini aktaran Yıldırım, "Obradovic neyse Mourinho da odur. Başkan olsaydım ‘Galatasaray ile onunla bununla uğraş demezdim. Sen işine bak kardeşim sen sahaya bak daha dışı bize ait’ derdim. Ama maalesef öyle bir duruma geldik ki Mourinho başka bir boyuta geçti. Şimdi Real Madrid'e gidiyor. Perez seçilirse Real Madrid'in antrenörü; daha önce de çalıştırdı. Dünyadaki 3-5 teknik direktörden biri. Faydalanamadık" diye konuştu.

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        "ŞAMPİYON OLACAĞIZ!"

        Sarı-lacivertli kongre üyelerini sandığa davet eden Yıldırım, "Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını diliyorum. Herkes gelsin oyunu kullansın. Her şey iyi olacak. Biz sorunları biliyoruz. Yaşadıklarımızı, tecrübeleri getirip koyacağız. Çok değerli bir yönetim geliyor. Şimdiden çok önemli 2 proje üzerinde çalışılıyor. Geçmişte ne yaptık, getireceğiz ortaya koyacağız. Geçmişte yaptığımız yanlışları da düzelteceğiz. Şampiyonluğa oynayacağız demiyorum. Şampiyon olacağız. Türkiye'nin şu anda Fenerbahçe'ye ihtiyacı var" dedi.

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        "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALACAĞIZ"

        Futbol A takımının sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayacak olmasıyla ilgili Yıldırım, kadro yapılanmasına dair şunları söyledi:

        "Şampiyonlar Ligi 1. eleme turuna kadar Türk oyuncular gelemeyebilir. Yabancılardan giden yok. Alacağımız oyunculardan da giden olmazsa biz ilk elemeye hazır çıkarız. 2. eleme turunda zaten hepsi gelmiş olur, turu daha rahat geçeriz. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Bütün oyunculara söyleyeceğim. Yönetim olarak oturup tüm oyunculara söyleyeceğiz. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Sonra ikinci hedef şampiyonluğa gitmek. Amatör branşlarda sorun yok. Bütçeleri düşük. Bizde problem futbol."

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        "İSTEDİĞİMİZ HER OYUNCUYU ALIRIZ"

        Yıldırım, hayalindeki futbol takımını da şu sözlerle aktardı:

        "Koşan, mücadele eden, İngiltere'deki gibi oynayan bir takım hayal ediyorum. Türkiye'de futbol oynanmıyor. Avrupa'nın geldiği noktaya gelebilmemiz için sistemleri geliştirmemiz lazım. Oyuncuları o şekilde motive etmek lazım. Biz yaparız, daha önce yaptık. Akıllı ve iradeli yapacağız. İstediğimiz her oyuncuyu alırız."

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