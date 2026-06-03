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        Haberler Dünya ABD'de ortalama benzin fiyatında yüzde 42,2 artış | Dış Haberler

        ABD'de ortalama benzin fiyatında yüzde 42,2 artış

        ABD'de benzinin ortalama fiyatı mayısta aylık bazda yüzde 9,2, yıllık bazda yüzde 42,2 artış gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 00:32 Güncelleme:
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        ABD'de ortalama benzin fiyatında yüzde 42,2 artış

        ABD Ulaştırma İstatistikleri Bürosu Mayıs 2026'ya ilişkin motor yakıtı fiyatı verilerini açıkladı.

        Buna göre ülkede benzinin ortalama fiyatı mayıs ayında yıllık bazda yüzde 42,2 artarak galon başına 4,48 dolar oldu.

        Bir galon benzin fiyatı, Mayıs 2025'te 3,15 dolar seviyesindeydi.

        Mayısta benzin fiyatlarındaki artış nisan ayına kıyasla ise yüzde 9,2 olarak hesaplandı.

        Ülkede motorinin ortalama fiyatı da mayısta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 60 yükselerek 5,60 dolara ulaştı.

        Bu senenin nisan ayına kıyasla da yüzde 1,8 artan motorinin galon fiyatı, Mayıs 2025'te 3,50 dolar seviyesinde bulunuyordu.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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