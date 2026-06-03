Siyahi hastalar üzerinde yapılan skandal deney: Frengi hastalığını izlemek için tedavi edilmediler

HASTALARA GERÇEK DURUM SÖYLENMEDİ

Deneyin en tartışmalı noktalarından biri burada başladı. Katılımcılara sifilis hastası oldukları açık şekilde söylenmedi. Bunun yerine onlara "genel bir sağlık sorunu" gibi belirsiz bir ifade kullanıldı. Araştırmanın gerçek amacı da katılımcılara açık biçimde anlatılmadı. Bugün tıp etiğinde temel kabul edilen “bilgilendirilmiş onay” ilkesinin bu olayda ciddi şekilde ihlal edildiği kabul ediliyor.

TEDAVİ EDİLECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜLER

Katılımcılar, sağlık hizmeti alacaklarını ve tedavi göreceklerini düşünüyordu. Bazı tıbbi işlemler de tedavinin bir parçası gibi sunuldu. Ancak resmi kaynaklara göre araştırmanın asıl amacı hastalığı iyileştirmek değil, sifilisin tedavi edilmeden nasıl ilerlediğini gözlemlemekti.

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