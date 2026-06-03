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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Elif Uçar'a şiddet uygulayan eski kocasına bayıltan dayak | Son dakika haberleri

        Şiddetin failine bayıltan dayak!

        Zonguldak'ta sanal medyadan, boşanmasına rağmen eski eşinden şiddet görmeye devam ettiğini paylaşan öğretmen Elif Uçar'ın ağabeyi S.U., beraberindekiler ile birlikte eski eniştesi Haydar E.'yi görev yaptığı stadyumda tekme, yumruk dövdü. Yaşananlar, stadyumdaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 07:44 Güncelleme:
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        Şiddetin failine bayıltan dayak!

        Zonguldak’ta, özel bir okulda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Elif Uçar ve Haydar E., 5 yıl evli kalıp 1.5 yıl önce boşandı.

        SÖZLÜ VE FİZİKİ ŞİDDET YAŞADI

        DHA'daki habere ve iddiaya göre, 29 Mayıs’ta oğlu ile görüşmek isteyen Haydar E., buluştuğu Elif Uçar’a sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı. Elif Uçar, olayın ardından eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

        DARP FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

        Genç kadın, sanal medya hesabından da boşandığı eşi Haydar E.’den şiddet gördüğünü ifade ederek darp izi bulunan eski fotoğraflarını paylaştı.

        "ŞİDDET YÜZÜNDEN BOŞANDIM"

        Uçar, o paylaşımında, “Artık sesimi çıkarmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum çünkü emniyette ve savcılıkta verdiğim şikayetler, mücadeleler işe yaramadı. Evliliğim boyunca 5 sene şiddet gördüm ve zaman zaman sessiz kaldım çocuğum için. Şiddet yüzünden boşandım.

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        "BENİ BU HALE GETİREN UTANSIN"

        Kendi hayatıma bakmaya, oğlumla yeni bir gelecek kurmaya karar verdim diye de yine suçlu ben oldum. 1.5 sene oldu boşandım ama kendi hayatıma baktığım için yine rahatsız edilmeye, ölüm tehditlere almaya ve yine şiddet görmeye devam ediyorum.

        Her şeye rağmen güçlüyüm ve ayaktayım. Tek başıma bir savaş veriyorum fakat şiddet gösterenlerin elini kolunu sallaya sallaya gezmesini hazmedemiyorum. Ve ben değil, beni bu hale getiren utansın. Artık utanmıyorum” ifadelerini kullandı.

        BİRÇOK İNSAN DESTEK VERDİ

        Elif Uçar’ın vücudunun çeşitli yerlerinde görülen morlukların yer aldığı fotoğraflar, sanal medyada birçok kişi tarafından ‘Elif Uçar yalnız değildir’ etiketiyle defalarca paylaşıldı.

        TEKME- TOKAT DÖVDÜLER

        Önceki gün akşam saatlerinde Elif Uçar’ın ağabeyi S.U. ve yanındakiler spor eğitmenliği yapan Haydar E.’nin görev yaptığı Kemal Köksal Stadyumu’na gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. S.U. ve yanındakiler Haydar E.’yi tekme tokat dövdü. O anlar, stadyumdaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Grup, bayılıp yere düşen Haydar E.’yi tekmelemeye devam ederken güvenlik personelleri araya girdi.

        İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST KALDILAR

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haydar E., gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olay sonrası S.U., oğlu ve 2 arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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