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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecekler | Son dakika haberleri

        Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecekler

        Dün CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        Özel'in ardından Kılıçdaroğlu ile görüşecekler

        Dün CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği bildirildi.

        Kurultay çağrısı yapan CHP'li üç milletvekili Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol'un bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği bildirildi.

        Üç isim, dün CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.

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