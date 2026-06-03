Dün CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği bildirildi.

Kurultay çağrısı yapan CHP'li üç milletvekili Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol'un bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği bildirildi.

Üç isim, dün CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.