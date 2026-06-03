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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası İşte Dünya Kupası'nda son kez forma giyecek futbolcular

        İşte Dünya Kupası'nda son kez forma giyecek futbolcular

        Futbol dünyasının son 20 yılına damga vuran birçok yıldız isim için 2026 FIFA Dünya Kupası bir veda turnuvası olabilir. Kazandıkları kupalar, kırdıkları rekorlar ve unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric ve Manuel Neuer gibi efsaneler, kariyerlerinin son Dünya Kupası heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. İşte dünya futbolunda bir dönemin kapanışına sahne olabilecek turnuvada son kez boy göstermesi beklenen yıldızlar...

        Giriş: 03 Haziran 2026 - 14:15 Güncelleme:
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        Dünya futbolunun en büyük organizasyonu bir kez daha tarihi anlara sahne olmaya hazırlanırken, bazı yıldız isimler için bu turnuvanın anlamı çok daha farklı olacak.

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        Yıllardır kulüp ve milli takım kariyerlerinde sayısız başarıya imza atan tecrübeli futbolcular, muhtemelen son kez Dünya Kupası atmosferini yaşayacak.

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        Onlar milli takımları için terlerini dökerken, ekran başındakiler ise yıldız isimlerin son dansına tanıklık edecek.

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        İşte 2026 Dünya Kupası'nda son kez bu turnuvada boy göstermesi beklenen yıldız futbolcular...

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        HOLLANDA

        Virgil van Dijk (35)
        Stefan de Vrij (34)
        Wout Weghorst (33)

        6

        NORVEÇ

        Orjan Nyland (35)

        7

        İSVEÇ

        Kristoffer Nordfeldt (37)

        8

        ÖZBEKİSTAN

        Utkir Yusupov (35)
        Umar Eshmurodov (33)
        Farrukh Sayfiev (35)
        Igor Sergeev (33)

        9

        HIRVATİSTAN

        Luka Modric (40)
        Andrej Kramaric (35)
        Ivan Perisic (37)
        Ante Budimir (34)

        10

        İRAN

        Alireza Beiranvand (33)
        Seyed Hossein Hosseini (34)
        Shoja Khalilzadeh (37)
        Ehsan Hajsafi (36)
        Mehdi Taremi (34)

        11

        MEKSİKA

        Guillermo Ochoa (40)
        Raul Jimenez (35)

        12

        AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

        Tim Ream (38)

        13

        İSVİÇRE

        Ricardo Rodriguez (33)
        Silvan Widmer (33)
        Granit Xhaka (33)
        Remo Freuler (34)

        14

        KOLOMBİYA

        David Ospina (37)
        Camilo Vargas (37)
        Johan Mojica (33)
        Santiago Arias (34)
        James Rodriguez (35)
        Juan Fernando Quintero (33)
        Jhon Cordoba (33)

        15

        GANA

        Benjamin Asare (34)
        Jordan Ayew (34)

        16

        AVUSTURYA

        David Alaba (34)
        Marko Arnautovic (37)

        17

        EKVADOR

        Hernan Galindez (39)
        Enner Valencia (36)

        18

        TÜRKİYE

        Mert Günok (37)

        19

        URUGUAY

        Fernando Muslera (40)
        Guillermo Varela (33)

        20

        FAS

        Munir El Kajoui (37)
        Marwane Saadane (34)
        Mohamed Chibi (33)

        21

        TUNUS

        Ali Abdi (32)

        22

        HAİTİ

        Johny Placide (38)
        Ricardo Ade (36)

        23

        CEZAYİR

        Aissa Mandi (34)
        Riyad Mahrez (35)

        24

        KANADA

        Jonathan Osorio (34)

        25

        İSKOÇYA

        Craig Gordon (43)
        Grant Hanley (34)
        Kenny McLean (34)

        26

        ÇEKYA

        Tomas Holes (33)
        Vladimir Coufal (33)
        Jaroslav Zeleny (33)
        Vladimir Darida (35)

        27

        DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

        Gael Kakuta (35)
        Cedric Bakambu (35)

        28

        GÜNEY KORE

        Hyeon-woo Jo (34)
        Seung-gyu Kim (35)
        Jae-Sung Lee (33)
        Heung-min Son (34)

        29

        PARAGUAY

        Gaston Olveira (33)
        Roberto Fernandez (38)
        Gustavo Gomez (33)
        Junior Alonso (33)
        Fabian Balbuena (34)
        Gustavo Velazquez (35)
        Gabriel Avalos (35)

        30

        BOSNA HERSEK

        Sead Kolasinac (33)
        Edin Dzeko (40)

        31

        YEŞİL BURUN ADALARI

        Vozinha (40)
        Roberto Lopes (34)
        Stopira (38)
        Ryan Mendes (36)
        Garry Rodrigues (35)
        Nuno Da Costa (35)

        32

        FRANSA

        N'Golo Kante (35)

        33

        ÜRDÜN

        Yazeed Abulaila (33)
        Saleem Obaid (34)
        Mohammad Al-Dawoud (33)

        34

        GÜNEY AFRİKA

        Ronwen Williams (34)
        Themba Zwane (36)

        35

        AVUSTRALYA

        Mathew Ryan (34)
        Aziz Behich (35)

        36

        YENİ ZELANDA

        Michael Boxall (37)
        Tommy Smith (36)
        Chris Wood (34)
        Kosta Barbarouses (36)

        37

        PANAMA

        Luis Mejia (35)
        Roderick Miller (34)
        Eric Davis (35)
        Cecilio Waterman (35)

        38

        CURAÇAO

        Eloy Room (37)
        Leandro Bacuna (34)
        Brandley Kuwas (33)

        39

        SUUDİ ARABİSTAN

        Ahmed Al-Kassar (35)
        Hassan Kadesh (33)
        Salman Al-Faraj (36)

        40

        IRAK

        Rebin Sulaka (34)

        41

        İSPANYA

        Borja Iglesias (33)

        42

        KATAR

        Lucas Mendes (35)
        Ahmed Fathi (33)
        Abdulaziz Hatim (35)
        Ahmed Alaaeldin (33)

        43

        JAPONYA

        Shogo Taniguchi (34)
        Maya Yoshida (37)
        Yuto Nagatomo (39)
        Wataru Endo (33)
        Junya Ito (33)

        44

        MISIR

        Mohamed El Shenawy (37)
        El Mahdi Soliman (38)
        Ramy Rabia (33)
        Yasser Ibrahim (33)
        Mohamed Salah (34)

        45

        ALMANYA

        Manuel Neuer (40)
        Oliver Baumann (35)
        Antonio Rüdiger (33)
        Pascal Grob (35)

        46

        İNGİLTERE

        Dan Burn (34)
        Jordan Henderson (35)

        47

        BELÇİKA

        Thibaut Courtois (34)
        Brandon Mechele (33)
        Thomas Meunier (34)
        Axel Witsel (37)
        Kevin de Bruyne (35)

        48

        FİLDİŞİ SAHİLİ

        Jean Michael Seri (34)

        49

        SENEGAL

        Edouard Mendy (34)
        Kalidou Koulibaly (35)
        Abdoulate Seck (34)
        Idrissa Gueye (36)
        Sadio Mane (34)

        50

        BREZİLYA

        Weverton (38)
        Danilo (34)
        Alex Sandro (35)
        Casemiro (34)
        Neymar (34)

        51

        PORTEKİZ

        Cristiano Ronaldo (41)

        52

        ARJANTİN

        Lionel Messi (38)
        Geronimo Rulli (34)
        Nicolas Otamendi (38)
        Nicolas Tagliafico (33)
        Marcus Acuna (34)

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