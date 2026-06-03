İşte Dünya Kupası'nda son kez forma giyecek futbolcular
Futbol dünyasının son 20 yılına damga vuran birçok yıldız isim için 2026 FIFA Dünya Kupası bir veda turnuvası olabilir. Kazandıkları kupalar, kırdıkları rekorlar ve unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric ve Manuel Neuer gibi efsaneler, kariyerlerinin son Dünya Kupası heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. İşte dünya futbolunda bir dönemin kapanışına sahne olabilecek turnuvada son kez boy göstermesi beklenen yıldızlar...
Dünya futbolunun en büyük organizasyonu bir kez daha tarihi anlara sahne olmaya hazırlanırken, bazı yıldız isimler için bu turnuvanın anlamı çok daha farklı olacak.
Yıllardır kulüp ve milli takım kariyerlerinde sayısız başarıya imza atan tecrübeli futbolcular, muhtemelen son kez Dünya Kupası atmosferini yaşayacak.
Onlar milli takımları için terlerini dökerken, ekran başındakiler ise yıldız isimlerin son dansına tanıklık edecek.
İşte 2026 Dünya Kupası'nda son kez bu turnuvada boy göstermesi beklenen yıldız futbolcular...
HOLLANDA
Virgil van Dijk (35)
Stefan de Vrij (34)
Wout Weghorst (33)
NORVEÇ
Orjan Nyland (35)
İSVEÇ
Kristoffer Nordfeldt (37)
ÖZBEKİSTAN
Utkir Yusupov (35)
Umar Eshmurodov (33)
Farrukh Sayfiev (35)
Igor Sergeev (33)
HIRVATİSTAN
Luka Modric (40)
Andrej Kramaric (35)
Ivan Perisic (37)
Ante Budimir (34)
İRAN
Alireza Beiranvand (33)
Seyed Hossein Hosseini (34)
Shoja Khalilzadeh (37)
Ehsan Hajsafi (36)
Mehdi Taremi (34)
MEKSİKA
Guillermo Ochoa (40)
Raul Jimenez (35)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Tim Ream (38)
İSVİÇRE
Ricardo Rodriguez (33)
Silvan Widmer (33)
Granit Xhaka (33)
Remo Freuler (34)
KOLOMBİYA
David Ospina (37)
Camilo Vargas (37)
Johan Mojica (33)
Santiago Arias (34)
James Rodriguez (35)
Juan Fernando Quintero (33)
Jhon Cordoba (33)
GANA
Benjamin Asare (34)
Jordan Ayew (34)
AVUSTURYA
David Alaba (34)
Marko Arnautovic (37)
EKVADOR
Hernan Galindez (39)
Enner Valencia (36)
TÜRKİYE
Mert Günok (37)
URUGUAY
Fernando Muslera (40)
Guillermo Varela (33)
FAS
Munir El Kajoui (37)
Marwane Saadane (34)
Mohamed Chibi (33)
TUNUS
Ali Abdi (32)
HAİTİ
Johny Placide (38)
Ricardo Ade (36)
CEZAYİR
Aissa Mandi (34)
Riyad Mahrez (35)
KANADA
Jonathan Osorio (34)
İSKOÇYA
Craig Gordon (43)
Grant Hanley (34)
Kenny McLean (34)
ÇEKYA
Tomas Holes (33)
Vladimir Coufal (33)
Jaroslav Zeleny (33)
Vladimir Darida (35)
DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
Gael Kakuta (35)
Cedric Bakambu (35)
GÜNEY KORE
Hyeon-woo Jo (34)
Seung-gyu Kim (35)
Jae-Sung Lee (33)
Heung-min Son (34)
PARAGUAY
Gaston Olveira (33)
Roberto Fernandez (38)
Gustavo Gomez (33)
Junior Alonso (33)
Fabian Balbuena (34)
Gustavo Velazquez (35)
Gabriel Avalos (35)
BOSNA HERSEK
Sead Kolasinac (33)
Edin Dzeko (40)
YEŞİL BURUN ADALARI
Vozinha (40)
Roberto Lopes (34)
Stopira (38)
Ryan Mendes (36)
Garry Rodrigues (35)
Nuno Da Costa (35)
FRANSA
N'Golo Kante (35)
ÜRDÜN
Yazeed Abulaila (33)
Saleem Obaid (34)
Mohammad Al-Dawoud (33)
GÜNEY AFRİKA
Ronwen Williams (34)
Themba Zwane (36)
AVUSTRALYA
Mathew Ryan (34)
Aziz Behich (35)
YENİ ZELANDA
Michael Boxall (37)
Tommy Smith (36)
Chris Wood (34)
Kosta Barbarouses (36)
PANAMA
Luis Mejia (35)
Roderick Miller (34)
Eric Davis (35)
Cecilio Waterman (35)
CURAÇAO
Eloy Room (37)
Leandro Bacuna (34)
Brandley Kuwas (33)
SUUDİ ARABİSTAN
Ahmed Al-Kassar (35)
Hassan Kadesh (33)
Salman Al-Faraj (36)
IRAK
Rebin Sulaka (34)
İSPANYA
Borja Iglesias (33)
KATAR
Lucas Mendes (35)
Ahmed Fathi (33)
Abdulaziz Hatim (35)
Ahmed Alaaeldin (33)
JAPONYA
Shogo Taniguchi (34)
Maya Yoshida (37)
Yuto Nagatomo (39)
Wataru Endo (33)
Junya Ito (33)
MISIR
Mohamed El Shenawy (37)
El Mahdi Soliman (38)
Ramy Rabia (33)
Yasser Ibrahim (33)
Mohamed Salah (34)
ALMANYA
Manuel Neuer (40)
Oliver Baumann (35)
Antonio Rüdiger (33)
Pascal Grob (35)
İNGİLTERE
Dan Burn (34)
Jordan Henderson (35)
BELÇİKA
Thibaut Courtois (34)
Brandon Mechele (33)
Thomas Meunier (34)
Axel Witsel (37)
Kevin de Bruyne (35)
FİLDİŞİ SAHİLİ
Jean Michael Seri (34)
SENEGAL
Edouard Mendy (34)
Kalidou Koulibaly (35)
Abdoulate Seck (34)
Idrissa Gueye (36)
Sadio Mane (34)
BREZİLYA
Weverton (38)
Danilo (34)
Alex Sandro (35)
Casemiro (34)
Neymar (34)
PORTEKİZ
Cristiano Ronaldo (41)