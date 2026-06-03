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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bakan Gürlek duyurdu! Bir faili meçhul dosya daha çözüldü! | Son dakika haberleri

        Bakan Gürlek duyurdu! Bir faili meçhul dosya daha çözüldü!

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı kardeşimize ait olduğu kesin olarak tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 14:35 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek duyurdu! Bir faili meçhul dosya daha çözüldü!

        Bakan Gürlek, açıklamasında, "Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır." dedi.

        Gürlek şunları kaydetti: "Kapsamı genişletilen araştırmalarla 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır.

        Olayın aydınlatılması için titiz bir soruşturma yürüten Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir."

        Temsili fotoğraf: İHA

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