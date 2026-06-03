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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması ve kuzeni Can Polat, silahlı saldırıda öldürüldü - izmir - haberler | Son dakika haberleri

        Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması ve kuzeni Can Polat, silahlı saldırıda öldürüldü

        İzmir'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenlendi. Çiftin korumalığını yapan ve Engin Polat'ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 15:53 Güncelleme:
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        Polat'ların koruması öldürüldü

        İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat saldırıda hayatını kaybetti.

        POLAT ÇİFTİNİN ACI GÜNÜ

        İHA'daki habere göre olay; bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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