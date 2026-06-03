Victor Osimhen'e Premier Lig kancası!
Galatasaray'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla devleri peşine takan Victor Osimhen için, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve İngiliz devinin Nijeryalı santrforu öncelikli hedef olarak belirlediği kaydedildi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Napoli'den 75 milyon Euro'ya transfer ettiği Victor Osimhen için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
OSIMHEN'E MAN. UNITED KANCASI!
İngiliz basınından Daily Express'in haberine göre; Premier Lig ekibi Manchester United, forvet transferi için Victor Osimhen'i öncelikli hedef olarak belirledi.
ATLETICO MADRID PUSUDA
İspanyol basınından AS ise; Julian Alvarez'in olası ayrılığı sonrası Atletico Madrid'in Victor Osimhen için nabız yoklayabileceğini yazdı.
Sarı-kırmızılıların Nijeryalı santrforun ayrılığına sıcak bakmadığı ve bu yüzden yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği aktarıldı.
Ayrıca Osimhen'in yıllık 13 milyon Sterlin'lik (15 milyon Euro) net maaşının, yıldız ismi isteyenler için büyük bir engel olabileceği kaydedildi.
Bu sezon Benjamin Sesko ve Joshua Zirkzee dışında Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha'nın da forvette oynadığı, Zirkzee'nin ise bu yaz takımdan ayrılığının çok olası olduğu belirtildi.
DEVLER LİGİ'NE DAMGA VURDU
27 yaşındaki golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 maça çıkarken 7 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve turnuvada en çok maçın oyuncusu seçilen kişi oldu.
Tüm sezon boyunca 33 maça çıkan Nijeryalı santrfor, 22 gol - 8 asist yaptı ve 2 bin 566 dakika sahada kaldı.