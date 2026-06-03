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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sivas'ta 4'üncü ölüm... Kene kabusu devam ediyor! haberler - kkka | Son dakika haberleri

        Sivas'ta 4'üncü ölüm... Kene kabusu devam ediyor!

        İstanbul'dan tatil için memleketi Sivas'a gelen Havva Dursun, kene tutunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. KKKA şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gören 2 çocuk annesi Dursun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        Sivas'ta 4'üncü ölüm... Kene kabusu devam ediyor!

        Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 31 yaşındaki 2 çocuk annesi Havva Dursun yaşamını yitirdi.

        TATİLE GELDİ

        AA'daki habere göre; İstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gelen evli ve 2 çocuk annesi Havva Dursun'a kene tutundu.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun, ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Dursun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yakınları tarafından teslim alınan Dursun'un cenazesinin, Akıncılar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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