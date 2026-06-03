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        Haberler Dünya Guardian yazdı: Netanyahu ABD-İran barış anlaşmasının önünde neden engel oluşturuyor? | Dış Haberler

        Guardian yazdı: Netanyahu ABD-İran barış anlaşmasının önünde neden engel oluşturuyor?

        Guardian'da yer alan analizde, ABD-İran hattındaki müzakere görüşmelerinin başarılı olabilmesi için İsrail Başbakanı Netanyahu 'engelinin' aşılması gerektiği ifade edildi. Netanyahu'nun siyasi geleceğini tehlikeye atabilecek seçimlerle karşı karşıya olduğu vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 08:57 Güncelleme:
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        "Barış için Netanyahu engelinin aşılması gerek"

        ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat günü başlattıkları saldırıların ardından 17 Nisan'da sağlanan geçici ateşkes sürüyor. ABD-İran hattında müzakere görüşmeleri sürerken bölgede tansiyon zaman zaman yükseliyor. Görüşmelerin hangi aşamada olduğuna ilişkin taraflardan farklı açıklamalar gelirken, İngiliz The Guardian gazetesi barış anlaşması için İsrail Başbakanı Netanyahu engelinin aşılması gerektiğini yazdı.

        Guardian'da yer alan analizde, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarının, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerde kilit bir anlaşmazlık noktası haline geldiği ve bu durumun ABD Başkanı Trump ile Netanyahu arasındaki ittifakı sınadığı ifade edildi.

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        Netanyahu'nun Hamas, Hizbullah ve İran'a karşı yürüttüğü savaşın sonuç verdiğini göstermek konusunda olağanüstü bir baskı altında olduğu, siyasi geleceğini riske atan seçim sürecine girdiği vurgulandı.

        GERGİN TELEFON GÖRÜŞMESİ

        Krizin doruk noktası, bazı kaynaklara göre oldukça sert geçen bir telefon görüşmesi oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun pazartesi günü Beyrut'un güneyine saldırı talimatı vermesine ABD Başkanı Trump sert tepki gösterdi.

        Axios'a konuşan bir yetkiliye göre Trump, İsrail Başbakanı'na "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun. Sen delisin" diye çıkıştı.

        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin" Haberi Görüntüle

        İsrail'in Lübnan talimatının ardından Trump yaptığı açıklamada, "Bugün küçük bir aksaklık yaşandı ama bunu çok hızlı şekilde düzelttim, muhtemelen siz de fark etmişsinizdir" ifadelerini kullanmıştı.

        NETANYAHU ÜZERİNDE SİYASİ BASKI ARTIYOR

        Netanyahu, 1996’da ilk kez başbakan olduğundan bu yana beş ABD başkanıyla çalıştı ve neredeyse hepsini zorlayan bir lider olarak tanındı. İlk görüşmelerinin ardından Bill Clinton'ın "Burada süper güç kim?" diye çıkıştığı aktarılmıştı.

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        Ancak bugün Netanyahu için durum her zamankinden daha kritik.

        Pazartesi günü İsrail Meclisi Knesset, parlamentonun feshedilmesine ilişkin yasa tasarısının ilk oylamasını 106 oyla kabul etti. Sonbaharda erken seçim yapılması bekleniyor.

        İran'a yönelik saldırıların ardından anketlerde yükselişe geçen Netanyahu'nun popülaritesi, İran savaşının ve Gazze ile Lübnan'daki çatışmaların uzamasıyla yeniden düşüşe geçti.

        Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Ortadoğu danışmanlarından ve Pentagon'un eski İran ekibi başkanı Ilan Goldenberg'e göre Netanyahu'nun seçimlere giderken anlatabileceği güçlü bir hikayeye ihtiyacı var. Goldenberg şu ifadeleri kullandı:

        "Seçime giderken elinde anlatacak bir başarı hikayesi yok. Bu yüzden ya Lübnan'da bir zafer elde etmeli ya da en azından hala savaştığını gösterebilmeli.

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        YOLSUZLUK DAVASI DA YENİDEN GÜNDEMDE

        Aynı zamanda Netanyahu hakkında açılan ve uzun süredir ertelenen yolsuzluk ve yolsuzluk davasının duruşmaları da bu hafta yeniden başladı.

        Netanyahu, ülkesinin güvenlik tehdidi altında olduğunu öne sürerek geçtiğimiz haftalarda sık sık davanın ertelenmesini sağlamıştı.

        TRUMP'IN ÖNCELİĞİ DEĞİŞEBİLİR

        Netanyahu, Trump'ı İran'a karşı ortak askeri operasyon düzenlemeye ikna etmekte başarılı olmuş olsa da artık Trump'ın iç politik hesapları ön plana çıkıyor olabilir.

        Kasım ayında yapılacak ara seçimler yaklaşırken Trump, kamuoyu önünde aksini söylese de ekonomik göstergelere büyük önem veriyor. Özellikle akaryakıt fiyatları konusunda sık sık açıklamalar yaparak yönetiminin başarısını savunuyor.

        Trump ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinin ayrıntılarının basına sızdırılması da Beyaz Saray'ın İsrail'e karşı sert bir tutum sergilediği görüntüsü vermek istediği şeklinde yorumlandı.

        Görüşmenin ardından Netanyahu, Hizbullah saldırmadığı sürece Beyrut'u vurmayacaklarını açıkladı. Ancak Trump ile Netanyahu'nun çatışmaları azaltma konusunda anlaşmasından yalnızca saatler sonra İsrail'in düzenlediği İHA saldırılarında en az sekiz kişi öldü.

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