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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Anne katili taksiye kafa attı | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!

        Bursa'da, psikolojik sorunları olduğu öne oğlu İsmail Sözer tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Sözer, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından aynı bıçakla kendisini yaralayıp taksiye kafa atan İsmail Sözer'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 08:23 Güncelleme:
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        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!

        Bursa'da kan donduran olay, dün sabah saat 04.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi’nde meydana geldi.

        ANNE İLE OĞLU TARTIŞMAYA BAŞLADI

        Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail Sözer, evde bilinmeyen bir nedenle annesi Ayşe Sözer’i ve kendisini bıçakla yaraladı.

        ANNESİNİ BIÇAKLADI POLİSE DİRENDİ

        Gürültüleri duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmail Sözer, olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki bıçakla yaralı halde direndi.

        TAKSİNİN CAMINA KAFA ATTI

        Park halinde bulunan taksinin camına kafa atan şüpheliyi etkisiz hale getiren polis ekipleri, İsmail Sözer’i sağlık ekibine teslim etti.

        ANNE İLE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

        Ağır yaralı Ayşe Sözer, ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne, İsmail Sözer ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanede tedaviye alınan Ayşe Sözer, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisini İsmail Sözer’in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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