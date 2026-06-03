Bursa'da kan donduran olay, dün sabah saat 04.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi’nde meydana geldi.

ANNE İLE OĞLU TARTIŞMAYA BAŞLADI

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail Sözer, evde bilinmeyen bir nedenle annesi Ayşe Sözer’i ve kendisini bıçakla yaraladı.

ANNESİNİ BIÇAKLADI POLİSE DİRENDİ

Gürültüleri duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmail Sözer, olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki bıçakla yaralı halde direndi.

TAKSİNİN CAMINA KAFA ATTI

Park halinde bulunan taksinin camına kafa atan şüpheliyi etkisiz hale getiren polis ekipleri, İsmail Sözer’i sağlık ekibine teslim etti.

ANNE İLE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralı Ayşe Sözer, ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne, İsmail Sözer ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedaviye alınan Ayşe Sözer, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisini İsmail Sözer’in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.