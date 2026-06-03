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        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı

        Yüksek Seçim Kurulu, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı: Mahkeme kararını yetkili merci inceler, YSK temyiz mercii değildir. İddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur. Butlan kararının YSK tarafından denetlenmesi mümkün değil

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 12:52 Güncelleme:
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        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilmesine karşı yaptığı başvuruyu reddetmişti. O ret kararının gerekçesi açıklandı.

        YSK'nın gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

        Mahkeme Kararlarını Uygulama (İcra) Yetkisinin Olmaması: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu "ihtiyati tedbir" kararının uygulanması ve icra edilmesi YSK'nın görevi değildir.

        YSK gerekçesinde, hukuk mahkemeleri tarafından verilen ilamların uygulama yetkisinin icra dairelerinde olduğunu belirtti.

        YSK’ya usulsüzlük durumunda seçimi iptal etme hakkı verilse de, buna yetkinin seçim günü ve devamında oylamanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, tutanakların usulüne uygun tutulup tutulmadığı gibi durumları kapsadığı ifade edildi.

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        Maddi hukuk anlamında delillerin değerlendirilmesini gerektirecek olan iddiaların tespitine yönelik YSK’nın görevi yoktur denildi.

        Bölge adliye mahkemesi kararını Yargıtay inceler, YSK temyiz merci değildir ifadesi yer aldı.

        Verilen butlan kararının, YSK tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığına dikkat çekilirken, "Alınan karar devam eden bir kongre ve kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultaya ilişkindir. Bu nedenle YSK tarafından alınması gereken bir karar olmadığı"na yer verildi.

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