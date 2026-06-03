Gazeteci Reha Muhtar, bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü isim, 66 yaşında vefat etti. Şarkıcı Nilüfer, 2001 - 2003 yılları arasında birliktelik yaşadığı Muhtar'ın vefatının ardından üzüntüsünü dile getirdi.

Nilüfer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Reha Muhtar ile Nilüfer, kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu 4 aylıkken evlat edinmişti.

Reha Muhtar'ın, oyuncu Deniz Uğur ile olan ilişkisinden Mina ve Poyraz adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.