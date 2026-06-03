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        Haberler Magazin Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda: Artık ruhun huzura kavuştu - Magazin haberleri

        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda

        Ünlü şarkıcı Nilüfer, eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ın vefatının ardından üzüntüsünü dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 12:40 Güncelleme:
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        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda

        Gazeteci Reha Muhtar, bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü isim, 66 yaşında vefat etti. Şarkıcı Nilüfer, 2001 - 2003 yılları arasında birliktelik yaşadığı Muhtar'ın vefatının ardından üzüntüsünü dile getirdi.

        Nilüfer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda" ifadelerini kullandı.

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        Reha Muhtar ile Nilüfer, kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu 4 aylıkken evlat edinmişti.

        Reha Muhtar'ın, oyuncu Deniz Uğur ile olan ilişkisinden Mina ve Poyraz adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

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        Habertürk Manşet - 1 Haziran 2026 (Kadıköy Sokaklarında Torbacı Avı)

        Kadıköy sokaklarında torbacı avı: Pilavcıda uyuşturucu satmışlar. Kadıköy'de 12 mekana uyuşturucu mührü. Uyuşturucu satıcılarının gizlenme yöntemleri pes dedirtti. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve Habertürk Muhabiri Arzu Kaya anlattı.

        #Reha Muhtar
        #nilüfer
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